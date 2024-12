سامسونج تكشف عن جهاز Galaxy Book 5 Pro 360

كشفت سامسونج قبل انطلاق معرض IFA 2024 أول إصدار من سلسلة Galaxy Book 5، وهو حاسوب محمول رفيع وخفيف الوزن يركز على الذكاء الاصطناعي مع شاشة بتقنية OLED وعمر بطارية يدوم طوال اليوم ومعالجات إنتل الجديدة.

وقالت الشركة: “تقدم سلسلة Galaxy Book 5 تجارب ذكاء اصطناعي متقدمة لمستخدمي جالاكسي على مستوى العالم، بهدف تبسيط وتعزيز المهام اليومية. يجمع Galaxy Book5 Pro 360 بين الأداء ونظام جالاكسي البيئي الشامل للذكاء الاصطناعي المحمول، مما يوفر تجربة حاسوب ذكاء اصطناعي”.

ويُعد Galaxy Book 5 Pro 360 حاسوبًا محمولًا قابلًا للتحويل بشاشة تعمل باللمس من نوع OLED بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 2880×1800 بكسل وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبسطوع قدره 500 شمعة في المتر المربع مع تقنية Vision Booster ودعم S Pen.

ويسمح المفصل للشاشة بالدوران بمقدار 360 درجة، مما يحوله إلى جهاز لوحي يعمل بنظام ويندوز.

ويزن حاسوب سامسونج الجديد مقدار 1.69 كغ، ويبلغ سمكه مقدار 12.8 ملم (نحو 0.5 بوصة)، ويستمد الطاقة من بطارية بقوة قدرها 76 واطًا قابلة للشحن باستخدام محول USB-C بقوة قدرها 65 واطًا.

وتدوم البطارية حتى 25 ساعة من تشغيل الفيديو. ويستفيد الجهاز من أمان Samsung Knox وحماية ويندوز المدمجة.

وتتضمن المزايا الإضافية كاميرا بدقة قدرها 2 ميجابكسل لمقاطع الفيديو العالية الدقة، وميكروفونات مزدوجة، ومكبرات صوت رباعية مع تقنية دولبي أتموس لتجربة صوتية غامرة.

ويوجد إصدار واحد فقط في الوقت الحالي يستخدم Intel Core Ultra 7 مع وحدة المعالجة العصبونية Intel AI Boost ووحدة معالجة الرسومات Intel Arc.

وزودت سامسونج الحاسوب بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 16 جيجابايت، ويمكنك اختيار 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع NVMe SSD.

ويتمتع Galaxy Book 5 Pro 360 بخيارات اتصال عديدة، إذ يوجد منفذ HDMI 2.1، ومنفذا Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A 3.2، ومنفذ صوتي لسماعة الرأس والميكروفون. وتشمل الخيارات اللاسلكية دعم معيار Wi-Fi 7 والبلوتوث 5.4.

ويأتي الحاسوب المحمول بالإصدار المنزلي من نظام التشغيل ويندوز 11 ومجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك Circle to Search و Chat Assist و Live Translate و Transcript Assist.

وأعلنت سامسونج أكثر من 300 تجربة معززة بالذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 100 تطبيق للإبداع والإنتاجية والألعاب والترفيه.

كما يوفر Galaxy Book5 Pro 360 أيضًا Microsoft Phone Link، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هاتف جالاكسي عبر الحاسوب.

وتطرح سامسونج Galaxy Book5 Pro 360 للطلب الأولي بسعر قدره 2230 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 2490 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

