جوجل تعلن تحديثات جديدة لنظام أندرويد

أعلنت جوجل خمسة تحديثات جديدة للهواتف والأجهزة اللوحية وساعات Wear OS.

وتتضمن هذه التحديثات الوصول إلى الخرائط دون اتصال بالإنترنت عبر ساعات Wear OS والاستعداد المتقدم للزلازل والمزيد.

وأضاف قارئ الشاشة لنظام أندرويد TalkBack أوصافًا صوتية مفصلة للصور، وتعزز هذه الميزة المدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano إمكانية الوصول إلى الصور الرقمية عبر منصات مختلفة، ويشمل ذلك صور المنتجات ووسائل التواصل الاجتماعي وألبوم الكاميرا ومعرض الصور.

ويمكن للمستخدمين الآن تحديد الأغاني التي يسمعونها دون تبديل التطبيقات. ومن خلال الضغط المستمر على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل، يمكن للمستخدمين تنشيط ميزة Circle to Search.

وتحدد ميزة Circle to Search اسم المسار والفنان وتوفر رابطًا لمقطع فيديو عبر يوتيوب، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة نشاطهم الحالي.

ومنحت جوجل مستخدمي أندرويد إمكانية قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ في متصفح كروم بغض النظر عن محتواها. وتدعم هذه الميزة أنواعًا مختلفة من المحتوى، ويشمل ذلك المدونات والمقالات الإخبارية.

ويمكن للمستخدمين إيقاف التشغيل مؤقتًا وإرجاعه والتقديم السريع، بالإضافة إلى تحديد سرعة الاستماع المفضلة لديهم ونوع اللغة والصوت. وتدعم الميزة لغات عديدة، ويشمل ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية والهندية والإسبانية.

ووسعت جوجل نظام أندرويد لتنبيهات الزلزال Android Earthquake Alerts ليشمل جميع الولايات الأمريكية وأقاليمها الستة.

ويستخدم نظام الكشف عن الزلازل تقنية جمع البيانات من الجمهور لتوفير تحذيرات قد تنقذ الأرواح قبل ثوانٍ من بدء الهزة. وبمجرد انتهاء الاهتزاز، تحصل أيضًا على نصائح بخصوص ما يجب عليك فعله بعد ذلك.

وفيما يتعلق بالزلازل التي تبلغ قوتها مقدار 4.5 درجات أو أعلى، يرسل أندرويد نوعين من تنبيهات التحذير، إما أن يمنحك تنبيهًا سابقًا بكمية خفيفة من الاهتزاز أو تنبيًا يوصي باتخاذ إجراء فوري إذا اكتشف اهتزازًا شديدًا.

ومنحت جوجل مستخدمي الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS إمكانية الوصول إلى الخرائط دون اتصال بالإنترنت.

ومن خلال تنزيل خريطة عبر هواتفهم، يمكن للمستخدمين عرضها مباشرة عبر ساعاتهم دون الحاجة إلى خدمة خلوية. وتتيح الاختصارات الجديدة البحث الصوتي أو عرض الموقع السريع عبر وجه الساعة.