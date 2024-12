جوجل تجلب أندرويد 15 إلى أجهزة Pixel قريبًا

أعلنت جوجل عزمها إصدار أندرويد 15 وإتاحة التعليمات البرمجية المصدرية قبل الإطلاق الاستهلاكي القادم، الذي يجلب نظام التشغيل المحمول الجديد إلى أجهزة Pixel المدعومة في الأسابيع المقبلة.

وكشفت الشركة أيضًا أنها تجلب أندرويد 15 إلى أجهزة مختارة من سامسونج وهونر ولينوفو وموتورولا وأوبو وون بلس وريلمي وشارب وسوني وفيفو وشاومي و iQOO و Nothing و Tecno في الأشهر المقبلة.

ويجلب تحديث أندرويد إضافات جديدة، مثل Private Space، وهي ميزة تتيح للمستخدمين عزل جزء من نظام التشغيل للمعلومات الحساسة.

ويسمح التحديث أيضًا للمستخدمين بحفظ مجموعات تطبيقات الشاشة المنقسمة المفضلة لديهم للوصول السريع وتثبيت شريط المهام دائمًا عبر الشاشة. وتشمل الإضافات الأخرى تسجيل الشاشة الجزئي ومفاتيح المرور.

وبصفتها جزءًا من الإعلان، كشفت جوجل أنها تتيح نظام أندرويد 15 عبر مشروع أندرويد المفتوح المصدر، وهو ما يوفر المعلومات والتعليمات البرمجية المصدرية اللازمة لإنشاء إصدارات مخصصة من نظام تشغيل أندرويد، بالإضافة إلى جلب الأجهزة والملحقات إلى منصة أندرويد وضمان متطلبات التوافق.

وتقول جوجل إن أندرويد 15 يمنح المطورين طرقًا إضافية لضبط تجربة تطبيقاتهم من أجل تحسين طريقة تشغيل تطبيقاتهم عبر أي إصدار من المنصة.

وأشارت جوجل إلى أنها تجري أيضًا تحسينات في مجالات، مثل الطباعة وتجارب الوسائط والكاميرا وتجربة المستخدم والخصوصية والأمان.

ويدعم أندرويد 15 تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور بنقرة واحدة وحماية جديدة أخرى تجاه الجهات الخبيثة.

وبصفتها جزءًا من جهودها للتواصل مع المطورين، تطلق جوجل سلسلة تعليمية تسمى Spotlight Weeks تتناول الشركة من خلالها مواضيع تقنية بخصوص البناء لنظام أندرويد، بدءًا بأسبوع من المحتوى بخصوص أندرويد 15.

وقالت الشركة: “يواصل أندرويد 15 مهمتنا في بناء منصة خاصة وآمنة تساعد في تحسين إنتاجيتك مع منحك قدرات جديدة لإنتاج تطبيقات جميلة ووسائط وتجارب كاميرا متفوقة وتجربة مستخدم بديهية، وخاصة عبر الأجهزة اللوحية والقابلة للطي”.

ويتيح أندرويد 15 للمطورين إمكانية الوصول إلى الطباعة المحسنة والتكامل الداخلي، إلى جانب تحسينات الكاميرا والوسائط.

كما تجعل الشركة معظم تغييرات التطبيق اختيارية لمنح المطورين وقتًا إضافيًا لإجراء التغييرات اللازمة للتطبيق.

