تسلا تجلب ميزة الاستدعاء الذكي الفعلي إلى سياراتها

طرحت تسلا ميزة الاستدعاء الذكي الفعلي Actual Smart Summon بعد تأخيرات عديدة في المواعيد النهائية، كما طرحت ميزة أخرى تسمى Dumb Summon.

وتسمح ميزة مساعدة السائق الآلي لمركبات الشركة بالتنقل في مواقف السيارات والممرات بطريقة مستقلة دون وجود سائق خلف عجلة القيادة.

ووعدت الشركة بوصول ميزة مساعدة السائق الآلية في عام 2022، مع أن وصولها تأخر مرات عديدة.

وعندما انتقلت تسلا إلى نظام الرؤية فقط، لم تعد مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة تعمل.

وأعادت تسلا هذه الأنظمة تدريجيًا، مع أن ميزة الاستدعاء الذكي كانت مفقودة، ووعد إيلون ماسك بصدورها في عدة مناسبات. وفي عام 2022، أعاد ماسك تسميتها إلى الاستدعاء الذكي الفعلي.

وأصبح بإمكان مالكي سيارات تسلا الآن الوصول إلى ميزة الاستدعاء الذكي الفعلي من خلال تطبيق تسلا.

ومن خلال الضغط المستمر على زر Come to Me أو Go to Target، يمكن للمستخدمين استدعاء مركبتهم إلى موقعهم أو إرسالها إلى مكان محدد.

وتسمح ميزة Dumb Summon بتحريك السيارة إلى الجهة الأمامية أو الخلفية، وتعديل موقع السيارة.

وتؤكد تسلا أن السائقين ما زالوا مسؤولين عن مركباتهم، حتى عندما لا يكونون موجودين فعليًا. وتنصح الشركة المستخدمين بمراقبة سياراتهم في جميع الأوقات والاستعداد لإيقافها إذا لزم الأمر.

ويُعد هذا النهج الحذر منطقيًا بالنظر إلى المخاطر المحتملة للقيادة الذاتية في بيئات معقدة، مثل مواقف السيارات.

ويمكن للمشاة وراكبي الدراجات والمركبات الأخرى صنع مواقف لا يمكن توقعها قد تكافح حتى أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدمًا للتعامل معها.

وبغض النظر عن هذه التحديات، تُعد ميزة الاستدعاء الذكي الفعلي خطوة مهمة نحو هدف تسلا المتمثل في تحقيق القدرة الكاملة على القيادة الذاتية.

وفي المستقبل، تحتاج السيارات الذاتية القيادة إلى التنقل في مواقف السيارات بطريقة مستقلة لنقل الركاب.

وتخطط تسلا لتحسين ميزة الاستدعاء الذكي الفعلي من خلال تكاملها مع نظامي التحكم في أبواب المرآب HomeLink و myQ.

وتهدف الشركة أيضًا إلى زيادة المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة دون إشراف السائق وإلغاء الحاجة إلى الضغط المستمر على الزر.

ولا تزال هذه الميزة في مراحل التطوير، ومن المرجح أن تواصل الشركة تحسينها بناءً على الاستخدام الحقيقي وردود الفعل.

Tesla Actually Smart Summon going to wide release next week! https://t.co/OKNlTKFuCJ — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024