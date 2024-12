أيسر تعلن جهازها المحمول للألعاب Nitro Blaze 7

أعلنت أيسر Nitro Blaze 7، وهو أول جهاز ألعاب محمول للشركة على مستوى العالم بعد أن ظلت الشركة حتى الآن بعيدة عن سباق أجهزة الألعاب المحمولة.

ويأتي Nitro Blaze 7 بصفته منافسًا لأجهزة Steam Deck و Asus ROG Ally و Asus ROG Ally X.

ويتميز بمعالج AMD Ryzen 7 8840HS مع وحدة المعالجة العصبونية Ryzen AI التي توفر ما يصل إلى 39 تريليون عملية في الثانية من أداء الذكاء الاصطناعي، ووحدة معالجة الرسومات AMD Radeon 780M.

ويتضمن الجهاز أيضًا تقنية Radeon Super Resolution لرفع مستوى الرسومات في الوقت الفعلي وتوفير تجارب خالية من التأخير.

ويأتي جهاز Nitro Blaze 7 من أيسر بشاشة من نوع IPS بقياس قدره 7 بوصات وبدقة قدرها 1920×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 500 شمعة في المتر المربع ولوحة لمس بعشر نقاط ووقت استجابة قدره 7 ميلي في الثانية.

وتدعم الشاشة مقدار 100 في المئة من لوحة الألوان sRGB، إلى جانب دعم AMD FreeSync Premium.

وزودت أيسر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x قدرها 16 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 Gen 4 SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

ويعمل الجهاز بالإصدار المنزلي من نظام التشغيل ويندوز 11، ويتضمن منفذي USB Type-C، ومنفذًا لبطاقة Micro SD، بالإضافة إلى أزرار على شكل عصا تحكم مادية لتجربة ألعاب غامرة وزر لوحة المفاتيح المنبثقة وزر القائمة السريعة من أيسر وزر تبديل الوضع وزر الطاقة مع قارئ بصمات الأصابع.

وتقدم أيسر زر Acer Game Space، الذي يوفر منصات الألعاب السائدة ويجلب وظائف إضافية متنوعة، ويأتي الجهاز مع 3 أشهر مجانية من PC Game Pass للوصول إلى الألعاب المتميزة.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بقوة قدرها 50.04 واطًا تدعم الشحن عبر منفذ Type-C بقوة قدرها 65 واطًا.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 25.6 سم × 11.35 سم × 2.25 سم، وبوزن قدره 670 جرامًا. ومن المقرر أن تعلن أيسر الأسعار والتوافر في مناطق مختلفة قريبًا.

