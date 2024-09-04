“أدنوك” و”إكسون موبيل” تتعاونان لإنشاء أكبر منشأة عالمية لإنتاج الهيدروجين

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة (إكسون موبيل)، وبموجب هذه الاتفاقية، تستحوذ أدنوك على حصة تبلغ 35% في منشأة (إكسون موبيل) لإنتاج الهيدروجين في (باي تاون) في ولاية تكساس.

وبحسب بيان أدنوك، من المتوقع أن تسهم منشأة (باي تاون) في تحويل الغاز الطبيعي المنتج في الولايات المتحدة إلى هيدروجين خالٍ من الكربون عبر إزالة ما يقرب من 98% من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية الإنتاج.

وشهد مراسم التوقيع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها.

وأكد سمو الشيخ خالد أهمية هذه الشراكة التي تدعم جهود دولة الإمارات المستمرة لضمان أمن واستدامة قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز مكانتها كمنتج ومورد رائد للهيدروجين المنخفض الكربون.

خالد بن محمد بن زايد يشهد مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين "أدنوك" والشركة الأمريكية "إكسون موبيل" لإنشاء أكبر منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وسموّه يؤكّد أهمية الاستثمار في أمن الطاقة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة لأجيال المستقبل. pic.twitter.com/QRK9BDihJF — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 4, 2024

وأشار سموه إلى أن إنشاء هذه المنشأة المتخصصة في إنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون وتطويرها يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الوطنية الإستراتيجية بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة ومبادرات التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها.

الهيدروجين المنخفض الكربون:

يشكل الهيدروجين ركيزة أساسية في إستراتيجيات (إكسون) وشركات الطاقة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني. وتسعى هذه الشركات إلى الاستفادة من هذا الوقود النظيف لتحديث بنيتها التحتية القائمة وتلبية طلب حلول الطاقة المستدامة المتزايد.

وتُعدّ هذه الاتفاقية استثمارًا كبيرًا في مجال إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية يدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي.

كما تساهم الاتفاقية في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما يشمل: الصناعة، والطاقة، والنقل، إلى جانب تلبية طلب أنواع الوقود المنخفضة الكربون المتزايد، وتسريع الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وتعليقًا على هذه الشراكة قال معالي الدكتور سلطان الجابر: “يشكل هذا الاستثمار الإستراتيجي خطوة مهمة تتماشى مع جهود أدنوك لتنمية محفظة أعمالها في مصادر الطاقة المنخفضة الكربون، وتنفيذ إستراتيجيتها للنمو الدولي، ونتطلع للتعاون مع (إكسون موبيل) من خلال هذا المشروع المنخفض الانبعاثات والمتطور تقنيًا، للمساهمة في تلبية طلب الوقود النظيف في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها”.

ومن المتوقع أن تصبح منشأة (باي تاون)، هي أكبر منشأة من نوعها على مستوى العالم عند بدء تشغيلها، إذ ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعب من الهيدروجين المنخفض الكربون يوميًا، وأكثر من مليون طن من الأمونيا المنخفضة الكربون سنويًا.

ومن المخطط اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن منشأة (باي تاون) خلال عام 2025، على أن تدخل حيز التشغيل في عام 2029.

استخدام أحدث التقنيات لإنتاج الهيدروجين:

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ سيستخدم أحدث تقنيات التقاط الكربون وتخزينه لخفض الانبعاثات المرتبطة بعملية إنتاج الهيدروجين.

ومن جانبه، قال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (إكسون موبيل): “تُعدّ هذه المنشأة مشروعًا عالميًا واسع النطاق ضمن سلسلة قيمة جديدة في قطاع الطاقة العالمي. ويسهم استقطاب كبار الشركاء في تسريع وتيرة تطوير السوق، ونرحب بانضمام (أدنوك) كشريك في منشأة (باي تاون)، ونتطلع للاستفادة من خبرتها الكبيرة وتجربتها الواسعة في أسواق الطاقة العالمية”.

وبعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، تعتزم أدنوك دعم المبادرات المجتمعية الجارية في منطقة “باي تاون” وذلك تماشيًا مع التزامها بالاستدامة والتعليم في المناطق التي تمارس فيها عملياتها.