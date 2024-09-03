MiniMax تكشف عن Video-01 لمنافسة Sora من OpenAI

كشفت MiniMax عن Video-01، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي من الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الصينية قادر على توليد مقاطع فيديو عالية الدقة من مطالبات نصية.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة، يان جونجي، نموذج الذكاء الاصطناعي في حدث للشركة، ونشر بعض المزايا الرئيسية.

ويدعم نموذج MiniMax دقة أصلية قدرها 1280×720 بكسلًا بمعدل قدره 25 إطارًا في الثانية، ويسمح بالتحكم الافتراضي في الكاميرا.

وتقتصر مقاطع الفيديو على ست ثوانٍ حاليًا، مع أن MiniMax تخطط لتمديدها إلى عشر ثوانٍ في المستقبل القريب. ولم تصدر الشركة تفاصيل تقنية بخصوص معمارية النموذج أو بيانات التدريب.

وتعتزم MiniMax إصدار تحديثات منتظمة لمولد الفيديو. وتتضمن الخطط السماح بإدخال الصور إلى جانب النص ومنح المستخدمين تحكمًا إضافيًا في الناتج النهائي.

وتستطيع تجربة Video-01 مجانًا عبر موقع hailuoai.com/video بعد التسجيل برقم هاتف محمول. وتستغرق العملية من المطالبة النصية إلى إنشاء مقطع فيديو نحو دقيقتين.

كما توفر MiniMax واجهة برمجة تطبيقات للمطورين. وأكد جونجي أن MiniMax تركز حاليًا على جعل التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع بدلًا من تسويقها.

ويمكن تحديد مقاطع الفيديو التي يولدها Video-01 على أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، إذ تبدو مشبعة قليلًا بأسطح ناعمة تشبه اللقطات المفلترة بشدة.

ويقدم Video-01 أنماطًا مختلفة، ويشمل ذلك الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة بالحاسوب ورسومات ألعاب الفيديو.

ويظهر النموذج عددًا قليلًا نسبيًا من أخطاء الصور، ويبدو حتى قادرًا على عرض النص في مقاطع الفيديو.

وبعد التسجيل، تطالب MiniMax المستخدمين بقبول شروط الاستخدام المتضمنة عدم إنشاء محتوى غير قانوني.

وتحذر الشركة من استخدام الأداة لنشر الشائعات أو انتهاك الخصوصية أو نشر المعلومات غير القانونية.

ويبدو أن هناك حدودًا قليلة لقدرات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن توليد مقاطع فيديو لشخصيات مشهورة وحتى شخصيات سياسية، مثل دونالد ترامب وفلاديمير بوتن.

وتحظر الأداة المشاهد الإباحية أو الصريحة وتضيف علامة مائية سرية إلى الزاوية السفلية اليمنى من مقاطع الفيديو المولدة.

وتأسست شركة MiniMax في أواخر عام 2021 وتقدم نموذجًا لغويًا كبيرًا ونموذجًا لتحويل النص إلى كلام، بالإضافة إلى مولد الفيديو الجديد.

وجمعت الشركة في جولة تمويلية حديثة بقيادة علي بابا نحو 600 مليون دولار، ويشمل ذلك استثمارًا من تينسنت، مما أدى إلى تقييم MiniMax بأكثر من ملياري دولار.

ولا يزال نموذج Sora من OpenAI يُعد معيار الصناعة للذكاء الاصطناعي للفيديو، فقد دخلت مجموعة من الشركات، وخاصة من الصين، سوق الذكاء الاصطناعي للفيديو.

وعلى عكس OpenAI، أتاحت هذه الشركات أدواتها للمستخدمين، ويشمل ذلك KLING و Vidu و Jimeng AI.