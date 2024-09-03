واتساب تطرح ميزة البحث عن الملصقات عبر GIPHY في هواتف آيفون

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب طرح ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف آيفون البحث عن الملصقات عبر خدمة GIPHY الشهيرة.

وبعد مدة طويلة من الاختبار، أصدرت الشركة هذه الأداة المثيرة لمالكي هواتف آيفون، ويمكن الاستفادة منها من خلال تحميل آخر تحديث متاح للتطبيق من متجر التطبيقات “آب ستور”.

وتتوفر ميزة البحث عن ملصقات GIPHY في إصدار واتساب الأخير، وهي الآن متاحة بنحو واسع لمستخدمي آيفون، الذين سيكونون قادرين على استكشاف ملصقات جديدة مناسبة بسرعة في أثناء محادثاتهم.

وتتيح هذه الخاصية لمستخدمي هواتف آيفون إرسال ملصقات غير موجودة في مجموعتهم الشخصية من الملصقات، ويمكن البحث في GIPHY للعثور على الملصق المناسب إذا كان غير موجود في باقة ملصقات المستخدم بإدخال عبارة بحث أو وجه تعبيري.

وتُعد GIPHY قاعدة بيانات ضخمة ومحرك بحث متخصصًا في الصور المتحركة (GIFs) والملصقات التي تعبر عن مختلف المشاعر والأفكار، ويمكنك البحث فيها عن أي شيء، من ردود الفعل المضحكة إلى المشاهد السينمائية الشهيرة، وكل ذلك في شكل صور متحركة قصيرة يمكن مشاركتها بسهولة عبر تطبيقات المراسلة الفورية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب ميزة البحث عن ملصقات في GIPHY، تطرح واتساب لمستخدمي هواتف آيفون أيضًا ميزة الرد والتفاعل في شاشة عرض الوسائط، إذ يمكن للمستخدمين النقر على الاختصارات الجديدة في أسفل الشاشة للتفاعل مع الصور أو مقاطع الفيديو أو الصور المتحركة بصيغة GIF. ويتيح اختصار الرد الجديد أيضًا كتابة رسالة وإرسالها دون مغادرة شاشة عرض الوسائط.