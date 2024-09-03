هواوي كلاود تفتح آفاقًا جديدة للذكاء الاصطناعي في السعودية

كشفت شركة هواوي خلال (قمة هواوي كلاود السعودية 2024)، عن مجموعة من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وقد استحوذت هذه القمة، التي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وقادة الأعمال، على اهتمام واسع، بفضل ما طرحته من رؤى مستقبلية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة مثل (بانغو) Pangu.

استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي:

سلطت هذه القمة الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت هواوي إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وضخ استثمارات كبيرة في تطوير المواهب ودعم الشركات الناشئة المحلية، مما يرسخ مكانة هواوي كلاود كداعم رئيسي لجهود التنويع الاقتصادي في المملكة.

كما قدمت الشركة حلولًا مبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية، بما يشمل: استخدام نموذج بانغو (Pangu) لتسريع اعتماد التقنيات الذكية في مختلف القطاعات.

وتشمل محفظة هواوي الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي تقنيات تدعم توفير الحوسبة في كل مكان، وخفض التكاليف، وتعزيز أمن البيانات، والارتقاء بتجربة خدمة السحابة الطرفية. كما يمكن لهواوي كلاود توفير زمن استجابة منخفض يصل إلى 25 ميلّي ثانية في جميع أنحاء المملكة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التزام الشركة الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. مشيرًا إلى أن هواوي تعمل بشكل وثيق مع شركائها في المملكة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما شدد على أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر التقنية، مؤكدًا أن هذا الاستثمار هو مفتاح تحقيق النمو المستدام في مجال التكنولوجيا.

ومن جهتها قالت جاكلين شي، نائب رئيس شركة هواوي كلاود العالمية ورئيس التسويق والمبيعات لشركة هواوي كلاود العالمية: “لطالما كانت هواوي كلاود سباقة في دعم إستراتيجية السيادة الرقمية للمملكة العربية السعودية، حيث باتت أول مزود خدمات سحابية يلتزم كليًا بالسياسات الحكومية المعنية بأمن البيانات. ونحن ملتزمون بحماية سلامة وخصوصية بيانات عملائنا السعوديين من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة وتوطين الخدمات، والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي المحلي”.

هواوي كلاود تحقق نموًا كبيرًا في السعودية:

كشف آلان تشي، رئيس هواوي كلاود في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن نمو إيرادات الشركة في مجال خدمات السحابة العامة في السعودية بمعدل قدره 10 مرات خلال العام الماضي منذ إطلاق (هواوي كلاود منطقة الرياض)، وعزا هذا النمو الكبير إلى مجموعة من العوامل، منها: الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، والأداء الفائق لخدمات السحابة، والتركيز في رضا العملاء.

وقال آلان تشي: “توفر هواوي كلاود خدماتها لأكثر من 300 عميل في المملكة، منهم وزارات حكومية، و3 من كبرى شركات الاتصالات، وعدد من شركات التكنولوجيا المالية وشركات الإعلام، بالإضافة إلى 90% من الشركات الصينية التي توسع أعمالها في المملكة، وجميع شركات صناعة السيارات الصينية في البلد، مما يعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركاتُ السعودية حلولَنا السحابية”.

هواوي كلاود تدعم التحول الرقمي في السعودية:

تقدم هواوي كلاود مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي لدعم مختلف القطاعات، بما يشمل : الخدمات الحكومية وتجارة التجزئة والتمويل، التي تستفيد من تقنيات هواوي المتطورة.

وعلى صعيد القطاع الحكومي، تساعد هواوي كلاود الحكومة السعودية في إنشاء منصة بيانات ضخمة لتعزيز كفاءة مشاركة البيانات بين الدوائر الحكومية، إذ يُستخدم نموذج Pangu للخدمات الحكومية لدعم تنفيذ المدن الذكية بفعالية كبرى.

وقد ساعدت هواوي كلاود الحكومة السعودية في تطوير نموذج لغوي كبير للغة العربية خاص بها، يدعم أكثر من 20 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي ويستخدم عددًا كبيرًا من الموارد.

دعم قطاع التجارة الإلكترونية:

تدعم هواوي كلاود أيضًا نمو قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إذ تساهم في توسع شركات التجارة الإلكترونية مثل (زود) وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم هواوي كلاود حلولًا مبتكرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، التي تدعم شركات القطاع من خلال تزويدها بخدمات توصيل فعالة وإجراءات أمن سيبراني قوية.

وقال مارك تشين، رئيس مبيعات الحلول العالمية في هواوي كلاود: “تلتزم هواوي بتأسيس البنية التحتية السحابية الداعمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أسلوب الابتكار المنهجي وتسريع عملية الترقية الذكية للقطاعات. وبناءً على إستراتيجية (الذكاء الاصطناعي للقطاعات)، ومن خلال نموذج Pangu الكبير، يجري استخدام منصة (ModelArts) في قطاعات التعدين، والشؤون الحكومية، والسيارات، والأرصاد الجوية، والطب، وغيرها، لمساعدة هذه القطاعات في حل المشكلات وإنجاز المهمات الصعبة”.

دعم مجال تطوير البرمجيات:

أدى استخدام نموذج Pangu من هواوي كلاود إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البرمجيات من خلال تطوير منصة (CodeArts) التي تسمح بإنشاء مليارات الأسطر من التعليمات البرمجية في غضون ساعة واحدة فقط.

إذ تعمل هذه المنصة المتقدمة على تسريع عملية تطوير البرمجيات بشكل كبير، مما يدعم الشركات المحلية في نشر حلول جديدة بشكل سريع ويساعدها في الحفاظ على قدراتها التنافسية.

شراكات قوية ونمو متسارع:

تؤدي هواوي كلاود دورًا حاسمًا في مختلف القطاعات، بما يشمل: الإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، والتمويل عبر الإنترنت، والاتصالات، والمركبات الذكية. ومن خلال بنيتها الأساسية للحوسبة السحابية وابتكارها التكنولوجي، تساعد هواوي كلاود عملاءها في تحويل أعمالهم وتحسين كفاءتها التشغيلية.

كما تلتزم هواوي كلاود بتأسيس منظومة محلية مزدهرة من خلال دعم تطوير أكثر من 100 شريك، وتدريب أكثر من 3000 طالب جامعي في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.