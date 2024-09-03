شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الرخيصة Redmi Buds 6 Lite

أطلقت شركة شاومي سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة Redmi Buds 6 Lite بسعر منخفض قدره 20 يورو، وهي تقدّم مجموعة من المزايا الجيدة، أبرزها عمر البطارية الطويل.

وتشير شاومي إلى أن السماعة الجديدة توفر ما يصل إلى 38 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن، وهو ما يتجاوز حتى بعض السماعات الرائدة مثل سماعة سوني WF-1000X5 التي يبلغ عمر البطارية فيها أقل من 30 ساعة. وفيما يتعلق بسماعة Redmi Buds 6 Lite نفسها، فتتيح عمر بطارية يصل إلى 7 ساعات، كما تدعم ميزة الشحن السريع، إذ يمكن للسماعة توفير ما يصل إلى ساعتين من عمر البطارية بعد شحنها لمدة قدرها 10 دقائق فقط.

ومن أبرز مزايا سماعة Redmi Buds 6 Lite تقنية إلغاء الضوضاء النشِطة (ANC)، وتقول شاومي إن هذه التقنية يمكن أن تقلل الضوضاء حتى 40 ديسيبل، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في أثناء التنقل، كما تَعِد بتوفير جودة مكالمات مميزة بفضل نظام الميكروفون المزدوج المدعوم بتقنية إلغاء الضوضاء.

ومن ناحية التصميم، تشير شاومي إلى أن سماعة Redmi Buds 6 Lite مصممة لتوفير راحة في الأذن، وتتميز علبة الشحن بخفة الوزن وصغر الحجم، مما يجعلها سهلة الحمل، وهي متوفرة بثلاثة ألوان، وهي الأبيض والأسود والأزرق.

وفيما يتعلق بالأداء الصوتي، تحتوي السماعات على محرك صوت حجمه 12.4 ملم بهدف تقديم “صوت عالي الدقة”، وتدعم السماعة ضبط الإعدادات الصوتية عبر تطبيق Xiaomi Earbuds، مما يتيح للمستخدمين تخصيص تجربة الاستماع وفقًا لتفضيلاتهم.

وتحتوي السماعة على زر على العلبة لتسهيل عملية الاقتران، مع دعم ميزة Google Fast Pair للربط السريع بالأجهزة عبر البلوتوث 5.3.