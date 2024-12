ستارلينك في مرمى النيران البرازيلية بعد حظر إكس

هددت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية بفرض عقوبات على شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، مع تصاعد المواجهة العامة مع إيلون ماسك بخصوص قرار البلاد حظر شركته للتواصل الاجتماعي إكس.

وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا في البرازيل بتعليق عمل إكس على مستوى البلاد لعدم تعيين ممثل قانوني في الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة، بما يتماشى مع قوانين البلاد.

وقد أيدت لجنة من قضاة المحكمة العليا الفيدرالية هذا الحكم. وأصدرت أناتيل Anatel، الجهة التنظيمية للاتصالات في البرازيل، تعليمات لمقدمي خدمات الإنترنت بحظر الوصول إلى إكس بعد أمر المحكمة.

وقال آرثر كويمبرا، المفوض في أناتيل، إن ستارلينك هي الشركة الوحيدة التي أبلغت الجهة التنظيمية أنها لن تمتثل لقرار المحكمة.

وأوضح كويمبرا أن أناتيل تبحث في عدم الامتثال المحتمل من جانب ستارلينك ومشغلي الشبكات الآخرين.

وقال المفوض إنه توجد مجموعة من العقوبات التي يمكن فرضها على الشركة إذا لم تمتثل لأمر المحكمة بحظر إكس، ويشمل ذلك الغرامات وسحب الترخيص لممارسة الأعمال التجارية في البرازيل.

وتعود معركة ماسك مع البرازيل إلى شهر أبريل، عندما قال ممثل إكس إن الشركة أُجبرت بقرارات قضائية على حظر حسابات شعبية معينة.

وبعد مدة وجيزة، قال ماسك إن القيود قد أُزيلت وحث المستخدمين على تنزيل شبكة خاصة افتراضية من أجل الوصول إلى إكس، في حال حظر الشبكة الاجتماعية.

وتصاعد الصراع في الوقت الذي تستعد فيه البرازيل للانتخابات البلدية في شهر أكتوبر.

وبموجب قوانين البلاد، يتعين على الشبكات الاجتماعية توظيف شخص يمكنه تلقي إشعارات الإزالة الحكومية بخصوص المعلومات المضللة السياسية ودراستها.

وليس لدى إكس مثل هذا الموظف في البرازيل، بعد أن قالت الشركة إنها سحبت جميع موظفيها من البلاد في الشهر الماضي وسط توترات مستمرة، مما أثار أحدث المواجهات القانونية.

ويزيد استهداف ستارلينك حدة النزاع بين ماسك والبرازيل، وأذكى ذلك الصراع بين الملياردير وقاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، الذي كان مسؤولًا عن حظر إكس.

وقالت ستارلينك إنها تلقت أمرًا من دي مورايس بتجميد أموال ستارلينك ومنع إجراء الشركة معاملات مالية في البلاد.

واتهمت إكس دي مورايس بتهديد الممثلة القانونية للشبكة الاجتماعية بالسجن. وقال فريق الشؤون الحكومية العالمية للشركة إن القاضي جمد جميع الحسابات المصرفية للممثلة بمجرد استقالتها.

Earlier this week we received an order from Brazil’s Supreme Court Justice @alexandre de Moraes that freezes Starlink’s finances and prevents Starlink from conducting financial transactions in that country

— Starlink (@Starlink) August 29, 2024