تطبيق تيليجرام يخضع للتحقيق في كوريا الجنوبية

بدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقًا موّسعًا في تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام للتحقق من تورطه المحتمل في نشر محتوى التزييف العميق (Deep Fake) ذي الطبيعة الجنسية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” نقلًا عن رئيس مكتب التحقيقات الوطني قوله إن هذا التحقيق جاء بعد غضب شعبي وسياسي بسبب انتشار المحتوى الإباحي الرقمي المزيّف، وغالبًا ما يُعثر على هذا النوع من المحتوى في مجموعات الدردشة في تيليجرام.

ويُحتمل أن يواجه التطبيق تهمًا جنائية تتعلق بالتواطؤ على تسهيل هذا النوع من الجرائم الرقمية.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد تعهّدت الأسبوع الماضي بشن حملة صارمة ضد جرائم التزييف العميق ذات الطبيعة الجنسية.

ويأتي ذلك في الوقت التي تُجري فيه السلطات الفرنسية تحقيقًا مع مؤسس التطبيق ورئيسه التنفيذي، بافيل دوروف، عقب اعتقاله وإخلاء سبيله مؤقتًا بكفالة مالية، ويواجه دوروف تُهمًا بالتواطؤ على تسهيل الجرائم المنظمة عبر تيليجرام.

ومن جانبها، أكدت تيليجرام أنها تراقب المحتوى الضار على منصتها بفاعلية، ومنه “المحتوى الإباحي غير القانوني”.

وتنتشر ظاهرة المحتوى الجنسي المُصمم بآليات التزييف العميق في كوريا الجنوبية، وتزيد خطورة ذلك النوع من المحتوى مع استهداف الشخصيات المشهورة في المجتمع الكوري.

وأفادت الشرطة في كوريا الجنوبية بأن عدد حالات الجرائم الجنسية المرتبطة بالتزييف العميق التي تعاملت معها حتى الآن هذا العام قد ارتفع إلى 297 حالة، مقارنة بـ 156 حالة في عام 2021 عندما بدأت جمع البيانات.

وطلبت هيئة تنظيم الإعلام في كوريا الجنوبية من السلطات الفرنسية التعاون المنتظم معها في القضايا التي تخص منصة تيليجرام.