تسلا تخطط لإنتاج Model Y بستة مقاعد في الصين

تخطط تسلا لإنتاج نسخة مزودة بستة مقاعد من سيارتها Model Y في الصين بحلول أواخر عام 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى زيادة جاذبية سيارتها الكهربائية الأكثر مبيعًا والتي أصبحت قديمة.

وطالبت تسلا الموردين بالاستعداد وفقًا لذلك لزيادة مزدوجة الرقم في إنتاج Model Y في مصنعها في شنغهاي.

ومن غير الواضح كيف تخطط تسلا لزيادة الإنتاج في المصنع الذي ينتظر الموافقة على التوسع عبر مساحة قدرها 70 هكتارًا (نحو 172 فدانًا) من الأراضي الزراعية السابقة.

وقد شهد المصنع زيادة سنوية بمقدار 6 في المئة في عمليات تسليم Model 3 المحلية والخارجية خلال المدة الممتدة بين شهر يناير وشهر يونيو بفضل إطلاق نسخة متجددة من هذا النموذج في العام الماضي.

وكما ذكرت وكالة رويترز سابقًا، تعمل تسلا على تجديد نموذج Model Y بموجب برنامج يسمى جونيبر Juniper.

ويتسع هذا النموذج المجدد لخمسة مقاعد مع إمكانية إطلاقه في أوائل عام 2025 بدلًا من هذا العام كما كان مخططًا في البداية.

وفي محاولة لإسكات الشائعات بخصوص نموذج Model Y الجديد، صرح إيلون ماسك أن تسلا لا تخطط لتحديث Model Y في عام 2024.

ودفع هذا التصريح الكثيرين إلى الاعتقاد بأن التحديث قادم في أوائل العام المقبل، وظهرت نماذج أولية مموهة من Model Y في جميع أنحاء كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الصيف.

وتؤكد إضافة نموذج مزود بستة مقاعد الضغوط في الصين من المنافسين المحليين، في حين تعطي تسلا الأولوية في الولايات المتحدة لتكنولوجيا القيادة الذاتية وتطوير سيارات الأجرة الروبوتية.

وقد كشفت هذه الشركات المنافسة عن أربعة منافسين على الأقل لنموذج Model Y هذا العام، ويشمل ذلك Onvo L60 من Nio و 7X من Zeekr، مع مساحات داخلية متسعة وبأسعار أقل من أسعار النماذج الرائدة.

وتبيع تسلا نموذج Model Y مكونًا من ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد في الولايات المتحدة، وتخطط الشركة لطرح النموذج ذي السبعة مقاعد في كل من الصين وأوروبا في الربع الرابع من عام 2025.

وتُعد سيارة الكروس أوفر Model Y بمنزلة السيارة الأكثر مبيعًا في الصين، إذ بلغت مبيعات شهري يناير ويونيو ما يصل إلى 207800 مركبة، مع أن سيارة السيدان Seagull من BYD تلحق بالركب.

وذكرت صحيفة ناشيونال بيزنس ديلي الصينية أن تسلا تخطط لإطلاق نسخة صينية الصنع من Model Y تتسع لسبعة مقاعد في الصين وأوروبا في شهر أكتوبر.