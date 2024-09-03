بايت دانس تسعى إلى اقتراض نحو 10 مليارات دولار

تتجه بايت دانس، المالكة الصينية لتطبيق تيك توك، إلى الاستعانة بالبنوك للحصول على قرض بقيمة قدرها 9.5 مليارات دولار، وهو قرض يُعد أكبر تسهيل مقوم بالدولار للشركات في آسيا باستثناء اليابان.

وتتولى سيتي جروب وجولدمان ساكس وجي بي مورجان تنسيق أحدث تمويل، تبلغ مدته ثلاث سنوات، ويمكن تمديده إلى أجل استحقاق يصل إلى خمس سنوات.

ويُعد قرض بايت دانس أكبر من الحجم المتوقع سابقًا، وهو مؤشر على أن المقترض حريص على الاستفادة من سوق القروض في آسيا، التي تزخر بالسيولة وسط تراجع الصفقات.

وانخفض حجم القروض بالدولار، باستثناء التسهيلات الثنائية، بمقدار 44 في المئة إلى نحو 45.5 مليار دولار في النصف الأول من العام في جميع أنحاء آسيا باستثناء اليابان.

ويُعد هذا أدنى مستوى منذ عام 2010، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ. ويحمل قرض بايت دانس الجديد خيارًا يسمح للحجم بالتوسع إلى ما هو أبعد من 9.5 مليارات دولار.

وتأسست بايت دانس التي تتخذ من بكين مقرًا لها في عام 2012، وسرعان ما أصبحت واحدة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة في الصين من خلال تطبيق الفيديو المحمول دوين المستخدم على نطاق واسع.

كما أنها الشركة الأم لتطبيق تيك توك، تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير في الولايات المتحدة، الذي أصبح نقطة خلاف في العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وتحرص بايت دانس على إبقاء التفاصيل سرية، مع أن حجم القرض أثار تكهنات بأن الموارد قد تُستخدم للمساعدة في دفع جهود الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأعمال الجديدة.

وتُعد الشركة واحدة من مجموعة من شركات التكنولوجيا الكبرى المحلية التي استثمرت مليارات الدولارات في مجال البحث والتطوير المتعلق بالنماذج اللغوية الكبيرة واستخداماتها على غرار ChatGPT.

وتتطلع بايت دانس إلى التوسع خارج نطاق عملها الأساسي المتمثل في الإعلان عبر الإنترنت. وتخطط الشركة لتوسيع عمليات التجارة الإلكترونية في المكسيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بعد النجاح الأولي في الولايات المتحدة.

وطرحت الشركة TikTok Shop في المملكة المتحدة وإندونيسيا في عام 2021، تلتها خمس دول أخرى في جنوب شرق آسيا في عام 2022.