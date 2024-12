إكس تطرح ميزة تحرير الرسائل المباشرة

تواصل إكس طرح التحديثات مع إطلاق ميزة تحرير الرسائل المباشرة لمستخدمي iOS.

ووفقًا لمنشور من كبير مهندسي المنصة، مايكل أندرسون، أصبح لدى مستخدمي iOS الآن خيار تعديل رسائلهم المباشرة في التطبيق، مما يجعل خيارات الرسائل المباشرة في المنصة متوافقة مع أدوات المراسلة الأخرى.

ويتوقع المستخدمون أن يتمكنوا من تعديل رسائلهم في تطبيقات المراسلة، إذ تتمتع تطبيقات الدردشة الأخرى، مثل واتساب وتيليجرام وسيجنال وماسنجر، بهذه الوظيفة منذ مدة.

كما أضافت آبل أيضًا القدرة على تعديل الرسائل المرسلة عبر iMessage مع نظام التشغيل iOS 16.

وقال أندرسون إن ميزة تحرير الرسائل المباشرة قادمة قريبًا إلى منصات إضافية. ووفقًا لصفحة الدعم، لا يوجد حد زمني لتحرير الرسائل.

وفي الاختبارات، اكتشف المستخدمون أنه يمكن تحرير الرسائل المباشرة القديمة عبر المنصة. ويمكنك إجراء خمسة تعديلات إجمالية على الرسالة. وتطبق الشبكة الاجتماعية الحد نفسه على تحرير المنشورات أيضًا.

وقالت إكس إنها تحتفظ بسجل للرسائل المحررة لأسباب أمنية، مع أنها لا تعرض سجل تعديلات الرسائل المحررة في الوقت الحالي.

وتعهد مالك إكس، إيلون ماسك، بجعل التشفير هو الافتراضي لجميع الرسائل المباشرة في التطبيق، مع أن هذا لم يحدث حتى الآن.

ويتمتع المستخدمون الذين يدفعون بخيار تنشيط التشفير لرسائلهم، واعترف ماسك نفسه بأن النظام الحالي معقد، مع أن المنصة تشفر المكالمات الصوتية والمرئية افتراضيًا.

ونظرًا إلى أن ماسك قلص عدد موظفي إكس بنحو 80 في المئة، فإن بعض المشاريع أصبحت تستغرق وقتًا أطول لإكمالها.

وتعمل المنصة على إضافة عناصر جديدة، وبناء نفسها وفقًا لرؤية إيلون ماسك بتحويل التطبيق إلى تطبيق شامل.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، استمرت إكس بطرح التحديثات بوتيرة ثابتة، وتشمل التحديثات الرئيسية الجديرة بالملاحظة مكالمات مؤتمرات الفيديو وخيارات فرز الردود المنشورة ووضع التقدم التلقائي لعرض الفيديو وأدوات تحليلية محسّنة.

كما ركزت إكس أيضًا على تحسين روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناع Grok، الذي يتمتع الآن بالقدرة على توليد الصور، في حين لا تزال تعمل على بناء خيارات الدفع في التطبيق.

ولا تزال تعمل أيضًا على واجهة المستخدم الجديدة كليًا التي تخفي أعداد الإعجابات والتعليقات من الخلاصة الرئيسية.

save yourself from your own bad decisions (or typos) (or both)

DM edits are here. you’re welcome https://t.co/RzELFRZgfY

— X (@X) August 31, 2024