آبل تسعى إلى إضافة أنظمة التبريد إلى هواتف آيفون

تعمل آبل على تطوير نظام تبريد متقدم لاستخدامه في هواتف آيفون المستقبلية من أجل تحسين الأداء، وفقًا لتقارير أخيرة.

وأفاد المحلل المتخصص في شؤون الشركة، مينغ-تشي كو، بأن شركة آبل ستضيف صفائح الجرافيت إلى كافة إصدارات سلسلة آيفون 17، مع نظام تبريد إضافي بتقنية “حجرة البخار Vapor Chamber” في إصدار آيفون 17 برو ماكس على وجه التحديد لتحسين تبديد الحرارة.

ومن المتوقع أن تقدم سلسلة آيفون 17 تحسينًا كبيرًا في الأداء مقارنةً بالإصدارات السابقة بفضل تطوير نظام التبريد المُستخدم.

وتساعد تقنيات مثل صفائح الجرافيت ونظام تبريد حجرة البخار في توزيع الحرارة على مساحة أكبر وتبديدها للمحيط عبر السطح الخارجي للجهاز، ويحافظ نظام التبريد على مكونات الهاتف الأساسية كالمعالج عند درجة حرارة مضبوطة من أجل منع “كبح الأداء” الحراري.

ويُعتقد أن نظام التبريد المحسن في iPhone 17 Pro Max قد يكون ضروريًا لدعم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الجهاز، مما يتيح للجهاز تقديم أداء أفضل وأكثر استقرارًا.

وفي حال صحة تلك الشائعات، فقد تُعد هذه أول مرة تضيف فيها آبل تقنيات التبريد إلى هواتف آيفون؛ إذ إنها كانت دومًا غير مهتمة بأنظمة التبريد، وقد يكون اللجوء إليها بسبب القدرات المتقدمة لمعالجاتها المستقبلية.

ويُقال أيضًا إن هاتف آيفون 17 برو ماكس سيأتي بذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، في حين ستأتي كافة الإصدارات الأخرى بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت.

ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة آيفون 17 أربعة إصدارات، ثلاثة إصدارات تقليدية بالتسمية المعتادة، في حين سيأتي إصدار آيفون 17 سِليم iPhone 17 Slim، الذي يُشاع أنه سيكون ذا تصميم نحيف، محل إصدار آيفون 17 بلس.