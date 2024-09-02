OpenAI تخطط لإنتاج أولى رقاقاتها للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع TSMC

تسعى شركة OpenAI إلى تطوير رقاقات ذكاء اصطناعي خاصة بها وإنتاجها بالتعاون مع شركة تصنيع الرقاقات التايوانية TSMC بعملية التصنيع المتطوّرة المُسماة “Angstrom A16″، وفقًا لمصادر صحفية.

وذكرت التقارير الصحفية أن الشركة تستثمر في تصميمات ASIC (الدارات المتكاملة الخاصة بالتطبيقات) الخاصة بها لتلبية الاحتياجات الحاسوبية المتزايدة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها، وهي رقاقات إلكترونية مُصممة لأداء مهام محددة بدقة وكفاءة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “Taiwan’s Economic Daily”، يُتوقع أن تتعاون OpenAI مع الشركتين الأمريكيتين Broadcom و Marvell في تطوير الرقاقات، ومن المرجح أيضًا أن تصبح OpenAI واحدة من أكبر عملاء شركة Broadcom، التي تعمل أيضًا على تطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مع جوجل وبايت دانس (الشركة الأم لتيك توك).

وبصفتهم عملاء قدامى لشركة TSMC، ستصنع شركتا Broadcom وMarvell الرقاقات الخاصة بـ OpenAI بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر وعملية A16 من TSMC.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم في تايوان في أواخر عام 2026. وقد حجزت OpenAI بالفعل القدرة الإنتاجية لعملية A16 لهذا المشروع، وفقًا لتقرير “Economic Daily” الذي استند إلى مصادر مطلعة.

وكانت هناك خطط سابقة لبناء مصنع مخصص لإنتاج رقاقات OpenAI بالتعاون مع TSMC، ولكن عُلقّت هذه الخطط لعدم قدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، تعد آبل أولى الشركات التي حصلت على إمكانية الوصول المبكر إلى عملية التصنيع A16 من TSMC لاستخدامها في إنتاج معالجات هواتف آيفون المستقبلية.

وتتعاون آبل و OpenAI في مشروع Apple Intelligence الذي يركّز حاليًا على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي لعملاء الشركة.

وفي يناير 2024، ظهرت تقارير تفيد بأن ألتمان كان يخطط لإنشاء شبكة تصنيع رقاقات عالمية مع شركاء متنوعين، مثل TSMC وشركة MGX في أبوظبي، الناشطة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.