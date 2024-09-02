هواوي تخطط لإطلاق هاتف ثلاثي الطيات لمنافسة آبل

تستعد هواوي لعقد حدث إطلاق منتجات جديدة بعد ساعات قليلة من عرض آبل أول مرة هاتف آيفون 16، مما يمهد الطريق للصراع القادم بين عملاقتي التكنولوجيا، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ.

وأعلن رئيس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات ريتشارد يو عبر منصة ويبو Weibo أن الشركة تعقد الحدث في العاشر من شهر سبتمبر، مشوقًا لمنتج تاريخي استغرق خمس سنوات من العمل والاستثمار.

وأضاف المدير التنفيذي أنه بعد خمس سنوات من الاستثمار، حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة.

ويصور الملصق الرئيسي جهازًا ثلاثي الطيات بمفصلين متقابلين، مما يعني أن الهاتف الذكي الجديد قادم في شهر سبتمبر، كما وعد المدير التنفيذي.

وتخطط هواوي للكشف عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطيات جاهز للاستخدام التجاري في العالم. كما تستعد الشركة لإطلاق نموذج جديد من السيارة الكهربائية Aito M9 بخمسة مقاعد بدلًا من ستة مقاعد.

وتُعد سيارة الدفع الرباعي الكهربائية مشروعًا مشتركًا بين هواوي وسيريس. وتجلب شركة التكنولوجيا نظام HarmonyOS إلى لوحة القيادة مع المساعد الصوتي Celia، بالإضافة إلى الخبرة في الرقاقات وأجهزة استشعار ليدار LiDAR وتعرف الوجه لبدء تشغيل السيارة والمكونات الأساسية الأخرى.

وتكشف آبل عن عائلتها الجديدة من هواتف آيفون وملحقاتها في التاسع من شهر سبتمبر في حدثها الذي يحمل شعار “وقت التوهج”، وتقدم عرضًا توضيحيًا بخصوص الأسباب التي تدفع المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم.

وفي الصين، دفعت هواوي آبل خارج قائمة أفضل خمس شركات تصنيع أجهزة في الربع الثاني من العام، بعد استعادة حصتها في سوق الأجهزة المتميزة بسلسلة Mate 60 التي تعمل بشريحة متطورة.

ويشير تحديد موعد الحدث بعد وقت قصير من إطلاق آيفون الجديد إلى أن الشركة الصينية مستعدة لمواجهة الشركة الأمريكية مرة أخرى.

وظهرت صور لرئيس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات وهو يستخدم الجهاز الجديد، الذي يُطلق عليه اسم trifold.

وتُعد ميزته الرئيسية في القدرة على وضع شاشة كبيرة تشبه الجهاز اللوحي داخل أبعاد الهاتف الذكي العادي.

وطورت هواوي، إلى جانب شركات تصنيع الأجهزة الصينية الأخرى، مثل هونر وشاومي، هواتف قابلة للطي نحيفة جدًا.

وكانت هواوي ذات يوم أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، مع أن أعمالها في مجال الهواتف المحمولة تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية التي منعت وصولها إلى أحدث أشباه الموصلات.