مايكروسوفت لن تسمح بإلغاء تثبيت Recall

صرحت مايكروسوفت بأنها لا تخطط للسماح للعملاء بإزالة ميزة Recall، وأوضحت أن القدرة على إلغاء تثبيت Recall ليست سوى خطأ في ويندوز 11، وأنها لا تنوي منح المستخدمين هذه الإمكانية.

وقبل بضعة أيام، ظهرت تقارير تفيد بأن مايكروسوفت قد تسمح بإلغاء تثبيت ميزة Recall القادمة في ويندوز 11 من قسم مزايا ويندوز.

واعتمدت هذه التقارير على الإعدادات الموجودة في تحديث اختياري KB5041865 حديث لنظام التشغيل ويندوز 11 طرحته الشركة في الاتحاد الأوروبي.

وقدم هذا الإصدار للمستخدمين خيارًا في لوحة التحكم يتيح لهم التخلص من الميزة المثيرة للجدل.

وقال مدير منتجات ويندوز، براندون لوبلانك: “نحن على علم بمشكلة إدراج Recall بطريقة غير صحيحة بصفتها خيارًا ضمن مربع الحوار المسمى تشغيل مزايا ويندوز أو إيقاف تشغيلها في لوحة التحكم. نعمل على إصلاح هذا الخطأ في تحديث قادم”.

وبدا الموقف غريبًا بعض الشيء، مع الأخذ في الحسبان أن خيار إلغاء تثبيت Recall لم يكن يظهر لجميع المستخدمين، ولم يكن جزءًا من أي إصدار من إصدارات Canary أيضًا.

ومع ظهور التقارير، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية أن يكون هذا التغيير مخصصًا للمستخدمين الأوروبيين فقط من أجل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، مع أن مايكروسوفت نفت هذه التوقعات.

وتُعد Recall بمنزلة ميزة رئيسية إلى حد ما في نظام التشغيل ويندوز 11 كان من المفترض في الأصل إطلاقها في شهر يونيو إلى جانب أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي Copilot Plus.

وصممت مايكروسوفت الميزة من أجل التقاط لقطات شاشة لجهاز الحاسوب باستمرار وجعل المحتوى الموجود في هذه الصور المرئية قابلًا للبحث، مما يتيح استرجاع المعلومات السابقة من خلال استعلامات اللغة الطبيعية.

وأصبحت هذه الميزة مثيرة للجدل من منظور الخصوصية، واضطرت مايكروسوفت إلى تأجيلها بعد الكشف عن أن الشركة تخزن محليًا جميع لقطات الشاشة والمعلومات ذات الصلة في نص عادي.

ومن المقرر إطلاق ميزة Recall بعد تحسينها في الشهر المقبل عبر قنوات برنامج ويندوز 11 إنسايدر بعد جعلها تجربة اختيارية بدلًا من تشغيلها افتراضيًا، وتشفير قاعدة البيانات، والمصادقة من خلال Windows Hello.

بمجرد أن تتحقق الشركة من توفر الميزة عمومًا استنادًا إلى تعليقات المستخدمين والأمان العام، فإنها تطلقها عالميًا عبر أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي Copilot Plus.