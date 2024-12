مايكروسوفت تستعين بالذكاء الاصطناعي لتحسين بحث ويندوز

تبحث مايكروسوفت عن طرق جديدة للسماح لنماذج الذكاء الاصطناعي بالعثور على أشياء عبر جهاز الحاسوب لا يمكن لوظيفة البحث العادية العثور عليها، مع أن هذه الطرق تتطلب جمع البيانات حتى تعمل.

وظهرت أول هذه الطرق من خلال ميزة Recall في أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي Copilot Plus، التي تخزن ذاكرة رقمية لكل ما فعلته في يوم معين من أجل أن تعمل.

وتلتقط ميزة Recall لقطات شاشة لسطح المكتب وتخزن المعلومات، وهو شيء تسبب في مشكلات كبيرة لشركة مايكروسوفت عندما اكتشفه الناس.

وتطور الشركة الآن بحثًا جديدًا في ويندوز يعتمد على فهرس دلالي يمكنه معالجة المشكلات المتعلقة بفهرس البحث الحالي.

ويمكن لمحرك البحث الجديد في ويندوز 11 استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل نتائج البحث المحلية وحتى البحث في ملفات الصوت أو الفيديو.

وتريد الشركة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة لإلقاء نظرة خاطفة على ملفات الصوت والفيديو لجعلها قابلة للبحث.

ويبدو أن الميزة الجديدة المسماة “البحث الذكي عن الوسائط” اختيارية، مع أنها تُعد بمنزلة نظرة ثاقبة مثيرة للاهتمام بخصوص كيفية استخدام الشركات لبياناتنا في المستقبل.

وتجعل الميزة الكلمات في ملفات الصوت والفيديو المحلية قابلة للبحث بفضل نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي.

وظهرت الميزة التي لا تزال ضمن مرحلة التطوير أول مرة ضمن التعليمات البرمجية للنسخة التجريبية من ويندوز 11 برقم الإصدار 27695.

وتقول الميزة: “ابحث عن الكلمات المنطوقة في ملفات الفيديو أو الصوت المفهرسة”، وتسأل مايكروسوفت المستخدم إذا كان يريد تنزيل نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يفحص جميع ملفات الفيديو والصوت ويدون محتوياتها ويفهرسها حتى تتمكن من البحث عنها في وقت لاحق.

وتتناسب هذه الميزة مع خطط مايكروسوفت الحالية لجعل Copilot يعمل بصفته زر قائمة ابدأ الجديد، مما يمنحه إمكانات إضافية للعثور على الملفات عبر حاسوبك.

وتصف مايكروسوفت ميزة “البحث الذكي عن الوسائط” بأنها أداة تدون جميع ملفات الصوت والفيديو عبر جهاز الحاسوب الذي يعمل بنظام ويندوز وتجعل تلك الكلمات المنطوقة قابلة للبحث من خلال ويندوز.

ولم تتطرق مايكروسوفت حتى الآن إلى الميزة الجديدة علنًا، مع أنه يبدو أن وظيفتها وثيقة الصلة بميزة Recall.

وترتبط ميزة “البحث الذكي عن الوسائط” بالبحث الدلالي الذي أعلنته مايكروسوفت في حدث Copilot Plus، وتكمن فائدة هذا البحث الدلالي في إمكانية التفاعل معه باستخدام اللغة الطبيعية.

