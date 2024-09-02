لينوفو تستعد لإطلاق حواسيب Copilot Plus جديدة

تستعد لينوفو لإطلاق أجهزة حواسيب Copilot Plus جديدة بأسعار معقولة، إذ نشر المسرب إيفان بلاس بيانًا صحفيًا من الشركة يوضح مجموعة متنوعة من أجهزة حواسيب Copilot Plus.

ومن المفترض إعلان تلك الأجهزة في معرض IFA التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويتضمن ذلك جهازين يعملان بشريحة Qualcomm Snapdragon X Plus غير المعلنة المكونة من 8 نوى.

وتشمل أجهزة حواسيب Copilot Plus الجديدة التي تعمل بمعالج كوالكوم من لينوفو الجهاز القابل للتحويل Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1، وهو جهاز قابل للتحويل بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 14 بوصة، وجهاز IdeaPad Slim 5x، وهو حاسوب محمول معدني بالكامل مع شاشة اختيارية من نوع OLED بقياس قدره 14 بوصة.

ويتميز كلاهما بشريحة Snapdragon X Plus الجديدة المكونة من 8 نوى، بدلًا من الإصدار العادي المكون من 10 نوى.

وتسرد لينوفو السعر الابتدائي لجهاز IdeaPad Slim 5x عند 900 يورو (نحو 990 دولارًا)، وجهاز Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 بسعر يبدأ من 999 يورو (نحو 1100 دولار)، ومن المتوقع توفُّر كلا النموذجين في شهر سبتمبر.

وتشير هذه الأسعار الأوروبية إلى أننا قد نرى إطلاق أجهزة حواسيب Copilot Plus بسعر أقل بمقدار 200 يورو من سعر التجزئة البالغ قدره 1200 يورو لجهاز Surface Laptop 7، وهو أرخص حاسوب من نوع Copilot Plus في الوقت الحالي من الناحية التقنية.

وتخطط لينوفو أيضًا لإطلاق أجهزة حواسيب Copilot Plus أخرى مزودة بمعالجات إنتل و AMD.

ويُعد Yoga Slim 7i Aura Edition جهاز حاسوب محمول بقياس قدره 15 بوصة يعمل بأحدث شرائح Core Ultra Series 2 من إنتل، كما يعمل كل من Yoga Pro 7 و IdeaPad Slim 5 من لينوفو بأحدث معالجات Ryzen من AMD.

يشار إلى مايكروسوفت وكوالكوم وشركاء آخرون أطلقوا أول أجهزة حواسيب Copilot Plus بمعالجات Snapdragon X في شهر يونيو، مع أن هذه الأجهزة لا تزال بعيدة عن متناول العملاء بسبب أن سعرها يزيد على ألف دولار.