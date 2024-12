كوالكوم تعلن Snapdragon 6 Gen 3

أعلنت كوالكوم الشريحة الجديدة المسماة Snapdragon 6 Gen 3، وتأتي الشريحة الجديدة من الفئة المتوسطة لتحل محل Snapdragon 6 Gen 1.

وقدمت الشركة شريحة Snapdragon 6 Gen 1 في عام 2022، وحدثت السلسلة عبر إطلاق Snapdragon 6s Gen 3.

وبعد عامين، قررت شركة تصنيع الرقاقات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها إعادة النظر في عائلة شرائح Snapdragon 6 عبر إضافة عضو ثالث.

ووعدت الشريحة الجديدة Snapdragon 6 Gen 3 بتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية بمقدار 10 في المئة مقارنةً بشريحة Snapdragon 6 Gen 1، مع تحسين الأداء بمقدار 30 في المئة عبر وحدة معالجة الرسومات.

وتوفر الشريحة الجديدة أداءً محسنًا للذكاء الاصطناعي بمقدار 20 في المئة لمهام، مثل تتبع النشاط وإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات، مقارنةً بأداء محرك الذكاء الاصطناعي السابق من كوالكوم.

وتتشابه الشريحة الجديدة مع شريحة Snapdragon 7s Gen 2، مع تراجع طفيف في أقسام وحدة المعالجة المركزية والشاشة.

وتأتي شريحة Snapdragon 6 Gen 3 مزودة بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة – أربعة نوى Cortex-A78 بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز وأربعة نوى Cortex-A55 بتردد قدره 1.8 جيجاهرتز.

وتدعم الشريحة الجديدة من كوالكوم شاشات بدقة تصل إلى +Full HD بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

واستخدمت كوالكوم وحدة معالجة الرسومات Adreno 710، وتدعم الشريحة الجديدة إصدارات LPDDR4X القديمة وإصدارات LPDDR5 الحديثة من ذاكرة الوصول العشوائي بتردد يصل إلى 3200 ميجاهرتز مع دعم مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

ويتضمن دعم الاتصال عبر الشريحة الجديدة تقنية البلوتوث 5.2 ومعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6E وتقنية الشحن السريع +QuickCharge 4.

وفي قسم الكاميرا، يدعم معالج إشارات الصور Qualcomm Spectra ISP التقاط صور بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل وتسجيل فيديو من نوع HDR بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

وتستطيع شريحة Snapdragon 6 Gen 3 التعامل مع مستشعر واحد بدقة قدرها 48 ميجابكسل، ومستشعرات مزدوجة بدقة قدرها 32 ميجابكسل و 16 ميجابكسل.

وأعلنت كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3 بصفتها شريحة مثالية للهواتف الموجهة للألعاب. ووعدت الشركة بتعزيز الأداء والمرئيات بفضل وحدة معالجة الرسومات Adreno ومزايا Snapdragon Elite Gaming، مثل VRS و Game Color Plus و Game Quick Touch.

ولم تنشر كوالكوم بيانًا صحفيًا رسميًا بخصوص الشريحة الجديدة، ومن غير المعروف متى يصبح المنتج متاحًا لمصنعي الأجهزة.

