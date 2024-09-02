تسلا تخطط للكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية في 10 أكتوبر

تخطط تسلا للكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية المرتقبة بشدة في حدث في لوس أنجلوس بتاريخ 10 أكتوبر، وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

ووفقًا للتقرير، اختارت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عرض سيارة الأجرة الروبوتية أول مرة في استديو الأفلام الشهير وارنر براذرز ديسكفري في بوربانك بولاية كاليفورنيا في خطوة نادرة بعيدًا عن منشأة جيجا تكساس المعتادة للشركة.

ويُعد موقع بوربانك، مع البيئة الخاضعة للرقابة، مكانًا مثاليًا لعرض قدرات سيارة الأجرة الروبوتية في سيناريو واقعي مُدار.

كما أن اختيار وارنر براذرز ديسكفري يعود إلى حدث سابق لشركة تسلا في عام 2016، إذ كشفت الشركة عن منتج السقف الشمسي في استوديوهات يونيفرسال.

وواجه السقف الشمسي تأخيرات وتحديات، مع أن تسلا تأمل إطلاقًا سلسًا لسيارة الأجرة الروبوتية.

ومن المتوقع أن تكون سيارة الأجرة الروبوتية جزءًا من شبكة واسعة النطاق لنقل الركاب مدعومة بمركبات مصممة خصوصًا ومركبات تسلا الاستهلاكية المجهزة بقدرات القيادة الذاتية الكاملة.

وقد يوفر الحدث المزمع عقده في تاريخ 10 أكتوبر أفكارًا إضافية بخصوص هذه الرؤية والتكنولوجيا التي تدعمها.

يعد موقع بوربانك، بمساحته الشاسعة التي تتجاوز 445 ألف متر مربع، وبوجود 29 مسرحًا صوتيًا وحيًا سكنيًا وهميًا، المكان الأمثل لإطلاق أول سيارة أجرة روبوتية. هذه المنصة الإنتاجية الضخمة، التي استضافت العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، ستشهد حدثًا تاريخيًا بظهور هذه السيارة المبتكرة.

ومن المأمول أن يساعد اختيار تسلا لرسم خريطة للمنطقة على نطاق واسع وبتفاصيل عالية في تقديم عرض سلس.

ومن خلال التحكم في البيئة وتقليل العوائق المحتملة، تهدف تسلا إلى تقديم رؤية مقنعة لمستقبل النقل المستقل.

ولم تكن رحلة الكشف عن منتج سيارة الأجرة الروبوتية خالية من المطبات، إذ تأخرت الخطط الأولية للكشف عنها في شهر أغسطس بسبب تغييرات التصميم وتطوير النموذج الأولي.

وتنبأ إيلون ماسك بظهور المركبات الذاتية القيادة بالكامل في المستقبل القريب، مع أن الواقع لا يزال معقدًا.

وكان ماسك يعطي الأولوية للاستقلالية والذكاء الاصطناعي، مبتعدًا عن العمل الأساسي لشركة تسلا المتمثل في بيع السيارات الكهربائية للمستهلكين.

كما تطور الشركة تطبيقًا لنقل الركاب مدعومًا بأسطول من سيارات الأجرة الروبوتية والسيارات الاستهلاكية التي لا تتطلب سائقًا بشريًا.

وحتى لو كان أداء سيارة الأجرة الروبوتية جيدًا في الشوارع، فمن المرجح أن تواجه عقبات تنظيمية عديدة، مع أن مستقبل السيارات دون سائق يأتي أسرع مما توقعه الكثير.

ونقلت تسلا مقرها الرئيسي إلى أوستن في شهر ديسمبر 2021، مع أن استديو التصميم لا يزال موجودًا في كاليفورنيا.