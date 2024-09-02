“إير ووتر” تطلق منشأة لإنتاج مياه الشرب من الهواء في دبي الصناعية

أعلنت (إير ووتر) A1RWATER، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال تحويل الهواء إلى مياه، إطلاق منشأتها الجديدة في مدينة دبي الصناعية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المنشأة الضخمة في إنتاج أكثر من 100,000 لتر من المياه العذبة الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل قفزة نوعية في مجال الأمن المائي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعتمد تقنية (إير ووتر) الفريدة على استخلاص الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى مياه نقية، مما يوفر حلًا مبتكرًا لمشكلة ندرة المياه التي تواجه العديد من دول العالم. وتأتي هذه المنشأة الجديدة استجابةً لارتفاع طلب المياه العذبة في المنطقة، وتماشيًا مع أهداف الإمارات في تحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وستضم منشأة (إير ووتر) الجديدة في مدينة دبي الصناعية، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها في الربع الرابع من عام 2024، ما يصل إلى 50 وحدة من أجهزة (A1R3000) التي تنتج كل منها 3,000 لتر من مياه الشرب يوميًا.

وقال ديف كوبيت، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة (إير ووتر): “لقد ارتقت دولة الإمارات بمكانتها العالمية من خلال تحديد الثغرات وتقديم الحلول المناسبة لها على مدار الخمسين عامًا الماضية. وتتوافق منشأتنا في مدينة دبي الصناعية الجديدة مع هذا الإرث، مع قدرتها على إنتاج أكثر من 100,000 لتر من المياه يوميًا. ويُعدّ حدث افتتاح المنشأة الجديدة حدثًا هامًا رئيسيًا يوسع طاقتنا الإنتاجية، ويسد فجوة السوق، ويضع معيارًا جديدًا لاستدامة مياه الشرب في الدولة والمناطق المجاورة”.

تقنيات مبتكرة لتحقيق الأمن المائي:

تساعد تقنيات (إير ووتر) المبتكرة في تحقيق الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات في العديد من القطاعات، تماشيًا مع إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وذلك من خلال أجهزتها (A1R30) و(A1R100)، التي تنتج 30 و100 لتر من مياه الشرب النقية يوميًا على التوالي.

وأبرمت الشركة شراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات في الإمارات بما يشمل: جوتن وأدنوك وفنادق ومنتجعات هيلتون وقصر الإمارات. ويُعدّ موقع المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية موقعًا إستراتيجيًا يربط بين دبي والعاصمة أبوظبي.

وستكون (إير ووتر) مجهزة بالكامل وعلى أتم استعداد لتسريع أهداف الأعمال والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكل من المدارس الحالية والجديدة والمكاتب الحكومية، بالإضافة إلى الشركات الخاصة والبنية التحتية الشاملة للنقل في البلاد.

وتوجد أجهزة (إير ووتر) في العديد من محطات المترو في دبي ومناطق الاستراحة الخاصة بسائقي توصيل الطعام، وتُعدّ جهودها الفعالة مجرد بداية المشوار لتوفير حلول مياه الشرب.

وقال روب بين، المدير الإداري لشركة (A1RWATER) في الإمارات: “انخفضت مستويات المياه الجوفية العذبة خلال السنوات العشر الماضية بنسبة بلغت 76% في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى المياه بنسبة قدرها 30% خلال العقد المقبل. وتعكس منشأتنا الجديدة توسعنا وهدفنا الأساسي لتغيير مسار الحصول على مياه عذبة ومستدامة للشرب في الدولة، ويكمن ذلك من خلال قدرتنا على تحويل الهواء إلى مياه شرب عذبة ونظيفة دون الحاجة إلى بنية تحتية أو استخدام البلاستيك”.

إحداث ثورة في الوصول إلى المياه:

تضم المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية خمسة مواقع تمتد على آلاف الأمتار المربعة، التي ستساعد شركة (إير ووتر) في تحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 عن طريق التخلص من الحاجة إلى القارورات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والبنية التحتية المكلفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو عام.

ومن جهته قال أليكس غاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (إير ووتر): “تُعدّ المياه المورد الوحيد الذي يربطنا جميعًا، ومهمتنا قائمة على إعادة تعريف كيفية وصول العالم إلى هذا المورد الحيوي، وتُعدّ المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية دليلًا على التزامنا، ولا زلنا في بداية المشوار في اكتشاف ما يمكن تحقيقه مع الدعم المتواصل من الشركاء والمستثمرين”.

وتواصل شركة (إير ووتر) توسيع نطاق عملياتها وتطوير حلولها المبتكرة في مجال تحويل الهواء إلى مياه بفضل الدعم المالي الأخير من (تاو كابيتال)، الذي يعزز دورها كعنصر أساسي في مستقبل الإمارات المستدام.

وتساهم الحلول اللامركزية للشركة التي توفر مياه الشرب العالية الجودة مع درجة حموضة تبلغ 7.3 ومحتوى معدني محسّن، في تعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.