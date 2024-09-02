آبل تتخلى عن منافذ USB-A في جهاز ماك ميني

قد تلغي آبل قريبًا منافذ USB-A في جهاز ماك ميني القادم، وفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من وكالة بلومبرغ.

ويقترح جورمان أن إعادة التصميم قد تشهد إزالة الشركة منافذَ USB-A بالكامل، واستبدالها بخمسة منافذ USB-C.

وقد يُخيب هذا التغيير آمال المستخدمين الذين يعتمدون على منافذ USB-A لتشغيل بعض الملحقات، مع أنه يتماشى مع إستراتيجية آبل للتخلص التدريجي من USB-A عبر أجهزتها.

وفي حال كانت التقارير دقيقة، فإن جهاز ماك ميني الجديد يصبح النموذج الأول الذي يتميز بمنافذ أمامية.

وتعمل الشركة على إصدارين قياسي واحترافي من ماك ميني.

ومن غير الواضح إذا كان الإصدار القياسي المزود بشريحة M4 قد يحتوي على المنافذ نفسها مثل الإصدار الاحترافي المزود بشريحة M4 Pro، إذ توفر آبل غالبًا عددًا أقل من المنافذ في الإصدارات القياسية.

ويستمر ماك ميني الجديد بدعم منفذ إيثرنت ومنفذ HDMI، إلى جانب منفذ صوتي لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم، كما يحتفظ بمصدر طاقة داخلي، مما يعالج مخاوف المستخدمين.

ويتضمن جهاز ماك ميني القياسي الحالي المزود بشريحة M2 منفذي USB-C ومنفذي USB-A، في حين يحتوي جهاز ماك ميني الاحترافي الحالي المزود بشريحة M2 Pro على أربعة منافذ USB-C ومنفذي USB-A.

ومن المتوقع أن يتميز الإصدار الاحترافي المزود بشريحة M4 Pro بخمسة منافذ USB-C دون أي منفذ USB-A، مع احتفاظه بمنافذ إيثرنت و HDMI والصوت.

ويلاحظ جورمان أن الجيل القادم من ماك ميني مع شرائح M4 و M4 Pro يُعد أول تحديث رئيسي للتصميم منذ عام 2010، كما يُعد أحد أهم التغييرات في 14 عامًا.

ومن المتوقع أن يكون النموذج الجديد أطول قليلًا مقارنةً بالنموذج الحالي الذي يأتي بارتفاع قدره 1.4 بوصة ويشبه جهاز Apple TV في الحجم، ويصفه المطورون بأنه جهاز آيباد برو في صندوق صغير.

ومن المقرر أن يبدأ الموردون بشحن جهاز ماك ميني القياسي المزود بشريحة M4 في أوائل شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن يتبعه جهاز ماك ميني الاحترافي المزود بشريحة M4 Pro في شهر أكتوبر.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل جيلًا واحدًا من الرقاقات في جميع أجهزة ماك، إذ من المقرر تقديم شريحة M4 في نماذج، مثل MacBook Air و MacBook Pro و iMac و Mac Studio و Mac Pro خلال العام المقبل.