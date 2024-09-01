سامسونج تكشف عن الهاتف الفائق الأمان Galaxy Quantum 5

أطلقت شركة سامسونج نسخة فائقة الأمان من هاتف Galaxy A55 باسم Galaxy Quantum 5، الذي يتميز بشريحة أمان إضافية مقدمة من شركة ID Quantique (IDQ).

وتعتمد شريحة الأمان في هاتف Galaxy Quantum 5 على التشفير الكمي، مما يجعله أكثر أمانًا للكثير من الأشخاص، وخاصةً الذين يجرون الكثير من المعاملات المالية عبر الإنترنت.

ويتيح التشفير الكمي المعتمد على أساسيات فيزياء الكم المعقدة تأمينًا يفوق تقنيات التشفير التقليدية، وتعمل شريحة الأمان المدمجة على توليد أرقام عشوائية حقيقية بالتكامل مع نظام الأمان الخاص بسامسونج Samsung Knox لتعزيز الأمان عند تسجيل الدخول إلى التطبيقات المصرفية والدفع الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية في هاتف Galaxy Quantum 5، فهو يأتي بشاشة Super AMOLED قياسها 6.6 إنشات بدقة قدرها +Full HD، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما يحتوي على قارئ لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على معالج Exynos 1480 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويعمل بنظام Android 14 مع أربعة تحديثات رئيسية سنوية لنظام التشغيل.

ويتمتع الهاتف ببطارية سعتها 5,000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.

وطوّرت سامسونج هذا الهاتف بالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية SK Telecom، وسيكون الهاتف متاحًا للشراء في السوق الكورية الجنوبية بنحو حصري، ولا معلومات متاحة بشأن توفره في أسواق أخرى، ويبلغ سعر الهاتف نحو 450 دولارًا أمريكيًا.