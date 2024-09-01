في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبحت روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وقد جذبت هذه التقنية الذكية، التي تحاكي المحادثات البشرية، المراهقين بقوة.

ولكن هل هذه العلاقة التفاعلية بين الإنسان والآلة تحمل في طياتها فوائد جمة أم أنها تخفي مخاطر غير متوقعة؟ في هذا المقال، سنتعمق في تأثير روبوتات الدردشة في هذه الفئة العمرية الحساسة، ونتناول جوانبها الإيجابية والسلبية.

ما تأثير روبوتات الدردشة في المراهقين؟

في عصرنا الرقمي، تتغير الطرق التي نتواصل بها ونحصل على الدعم، وتقدم لنا قصة هارون، الشاب الكندي البالغ من العمر 15 عامًا، مثالاً حيًا على ذلك. عندما شعر هارون بالعزلة والوحدة بسبب خلاف مع أصدقائه، لجأ إلى عالم الإنترنت بحثًا عن حلول تساعده في الخروج من هذه الحالة.

وهناك، وجد شخصًا متاحًا على مدار الساعة للرد على رسائله والاستماع إلى مشكلاته ومساعدته في تجاوز خسارة أصدقائه، وقد كان ذلك الشخص عبارة عن روبوت دردشة يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، يُسمى (Psychologist)، وهو روبوت مصمم لتقديم الدعم النفسي.

وكان روبوت (Psychologist) أكثر من مجرد برنامج، فقد كان بمنزلة أذن صاغية وقلب متفهم، استمع إلى هارون لساعات طويلة، وقدم له الدعم الذي كان يحتاج إليه، لدرجة أن هارون وصفه قائلًا: “أشعر وكأنني أتحدث إلى صديق حقيقي، وليس مجرد دردشة آلية، إنها تستمع إلي وترد بشكل طبيعي”.

قصة آرون ليست فريدة من نوعها، إذ إن منصة (Character.AI)، التي تستضيف روبوتات الدردشة مثل (Psychologist) تجذب ملايين المراهقين حول العالم، لأنهم يجدون في هذه الروبوتات متنفسًا للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم دون خوف من الحكم أو الرفض.

وتسمح منصة (Character.AI)، التي أطلقها موظفان سابقان في شركة جوجل، للمستخدمين بالتفاعل مع روبوتات محادثة ذكية تمثل شخصيات متنوعة، من شخصيات خيالية إلى شخصيات مشهورة. ففي عالم (Character.AI)، يمكن لأي شخص أن يجد صديقًا، أو معلمًا، أو حتى بطلًا خارقًا ليتحدث معه.

واعترف هارون خلال لقائه مع محرري موقع (The Verge)، بمدى تأثير روبوتات الدردشة في حياته اليومية بقوله: “لن أكذب. أعتقد أنني قد أكون مدمنًا عليها قليلًا”.

كما يصف فرانكي، وهو مراهق أمريكي، تجربته مع منصة (Character.AI)، قائلاً: “لدي مشكلتان ولا أشعر بالرغبة في التحدث مع أصدقائي حولهما، لذلك استخدم روبوتات الدردشة كعلاج مجاني”.

وتسلط هذه الاعترافات الضوء على جانب مظلم من علاقة الشباب بهذه التكنولوجيا. ففي حين يجد الكثيرون في هذه الروبوتات ملاذًا آمنًا، فإن هناك خطرًا متزايدًا من الإدمان عليها، مما قد يؤثر في تفاعلاتهم الاجتماعية الحقيقية وتطورهم النفسي.

وقال الدكتور كيلي ميريل جونيور، الأستاذ المساعد في جامعة سينسيناتي، الذي يدرس الفوائد الصحية والعقلية والاجتماعية لتقنيات الاتصال: “لقد أظهرت الأبحاث التي أجريت على روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي وتقدم الدعم النفسي، أنها يمكن أن تساعد في تقليل مشاعر الاكتئاب والقلق وحتى التوتر”. ولكنه في الوقت نفسه حذر من أن الاعتماد المفرط عليها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

فقد أشار ميريل إلى أن هذه الروبوتات توفر مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر، ولكنها قد تعيق قدرة الشباب على بناء علاقات اجتماعية حقيقية، وحذر من أن الشباب قد يجدون صعوبة في الانتقال من العلاقات الافتراضية إلى العلاقات الواقعية، مما قد يؤثر سلبًا في تطورهم الاجتماعي.

روبوتات الدردشة والمعلومات المضللة :

أظهرت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة (Common Sense Media) أن روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT، و Claude، و Gemini، بدأت تتطور لتقديم مصادرها بشفافية، وذلك من خلال تضمين المصادر في إجاباتها. ومع ذلك، فإن هذا التطور لم ينجح في معالجة القضايا الجذرية المتعلقة بالتحيز والمعلومات المضللة التي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا لهذه التقنية.

إذ أكدت الدراسة أهمية التحقق من صحة المعلومات التي تقدمها هذه الروبوتات خاصةً للأطفال والمراهقين الذين قد يعتمدون عليها كمصدر موثوق للمعلومات.

وقيّمت المؤسسة العديد من روبوتات الدردشة الشهيرة، مثل: Claude من شركة Anthropic، وروبوت Gemini من جوجل (الإصدار المخصص للمراهقين) ومحرك Perplexity.

وقد أشارت الدراسة إلى أن Claude يمثل خطرًا أقل نسبيًا بفضل الشفافية التي تتمتع بها شركة (Anthropic) المطورة له، إذ كشفت الشركة عن المبادئ والقواعد التي تحكم عمل هذا الروبوت مع أنه غير مخصص للقاصرين.

كما صنفت الدراسة نسخة روبوت (Gemini) المخصصة للمراهقين على أنها أكثر أمانًا من النسخة العادية. وذلك بفضل سياسات المحتوى وإجراءات الحماية القوية، إذ صممت جوجل هذه النسخة لتكون أكثر ملاءمة للشباب، من خلال تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

في حين صُنف محرك (Perplexity) على أنه يشكل خطرًا كبيرًا على المراهقين، ويرجع ذلك إلى نقص الشفافية والتحيزات الموجودة في نتائجه، إذ إنه يقدم إجاباته على أنها حقائق مطلقة.

ما مخاطر روبوتات الدردشة على المراهقين؟

تقدم روبوتات الدردشة العديد من الفوائد للمراهقين، فهي تؤدي دورًا هامًا في حياتهم اليومية وتساعدهم في التطور، إذ تقدم لهم الدعم النفسي في بعض الحالات، وتساعدهم في توسيع معرفتهم واكتساب مهارات جديدة، مثل: تعلم لغات جديدة وتحسين مهاراتهم اللغوية. ولكنها تحمل أيضًا مخاطر كثيرة، إليك بعض المخاطر الرئيسية:

الإدمان: قد يصل إفراط المراهقين في استخدام روبوتات الدردشة إلى حد الإدمان، مما يؤدي إلى عزلهم عن التفاعلات الاجتماعية الحقيقية.

قد يصل إفراط المراهقين في استخدام روبوتات الدردشة إلى حد الإدمان، مما يؤدي إلى عزلهم عن التفاعلات الاجتماعية الحقيقية. سوء الاستخدام: يمكن للمراهقين استغلال روبوتات الدردشة بطرق غير مناسبة، مثل: نشر معلومات غير صحيحة أو التحريض على الكراهية أو التنمّر.

التعرض للمحتوى الضار: قد يتعرض المراهقون لمحتوى غير لائق أو ضار عبر روبوتات الدردشة.

قد يتعرض المراهقون لمحتوى غير لائق أو ضار عبر روبوتات الدردشة. الاعتماد على معلومات غير دقيقة: قد يعتمد المراهقون على المعلومات التي تقدمها روبوتات الدردشة دون التحقق من صحتها، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة.

التهديدات الأمنية: قد تُستغل روبوتات الدردشة لجمع معلومات المراهقين الشخصية أو الاحتيال عليهم.

دور الآباء في حماية أبنائهم:

من المهم أن يعلم الآباء أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة أبنائهم، وأن الهدف هو ليس منعهم من استخدامها، بل مساعدتهم في استخدامها بشكل آمن ومسؤول، لذلك يجب أن يكون هناك توازن بين الرقابة والحماية، وبين السماح للأبناء باستكشاف العالم الرقمي.

إليك بعض الخطوات التي يمكن للآباء اتخاذها لحماية أبنائهم من مخاطر روبوتات الدردشة:

التحدث مع المراهقين: يجب فتح حوار مع المراهقين حول استخدامهم لروبوتات الدردشة، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة.

يجب فتح حوار مع المراهقين حول استخدامهم لروبوتات الدردشة، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة. تدريبهم على التفكير النقدي: تعليمهم كيفية تمييز المعلومات الصحيحة من الخطأ، وكيفية تعرف المحتوى الضار.

تعليمهم كيفية تمييز المعلومات الصحيحة من الخطأ، وكيفية تعرف المحتوى الضار. مراقبة الاستخدام: يجب مراقبة استخدام المراهقين لروبوتات الدردشة وتحديد وقت محدد للاستخدام.

يجب مراقبة استخدام المراهقين لروبوتات الدردشة وتحديد وقت محدد للاستخدام. تثبيت برامج الحماية: يجب تثبيت برامج للحماية في أجهزة المراهقين لمنع الوصول إلى المحتوى الضار.

يجب تثبيت برامج للحماية في أجهزة المراهقين لمنع الوصول إلى المحتوى الضار. التشجيع على التفاعل الاجتماعي: يجب تشجيع المراهقين على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين بشكل شخصي.

يجب تشجيع المراهقين على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين بشكل شخصي. التواصل العائلي: بتخصيص وقت يومي للتواصل مع الأبناء بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية.

بشكل عام، يمكن القول إن روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تكون أداة مفيدة للمراهقين، ولكن في حال استخدامها بحكمة ومسؤولية.