جوجل تخطط لإضافة مساعدها الذكي Gemini إلى السيارات

تعتزم جوجل إتاحة الوصول إلى مساعدها الذكي “جميني Gemini” في السيارات عبر نظام أندرويد أوتو في خطوة تهدف إلى توسيع إدماجه عبر تطبيقاتها وخدماتها المختلفة.

ومع الإقدام على هذه الخطوة، سيحل مساعد Gemini محل المساعد التقليدي Google Assistant.

وتشير تسريبات أخيرة استنادًا إلى الإصدار التجريبي الأخير من أندرويد أوتو إلى عمل الشركة على إدماج مساعدها الذكي في السيارات.

وتشير الأدلة إلى أن Gemini داخل نظام “أندرويد أوتو” في السيارات قد يتيح للمستخدمين بدء محادثة معه وطرح الأسئلة عليه في أثناء قيادة السيارة.

ومن الجدير بالذكر أن “أندرويد أوتو Android Auto” هو نظام ترفيهي معلوماتي تطوّره جوجل، ويُستخدم في السيارات لتوفير تجربة متكاملة بين الهاتف الذكي والسيارة. ويتيح هذا النظام للمستخدمين تشغيل مجموعة من تطبيقات الهواتف الذكية مباشرة من شاشة السيارة، مما يجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة.

ومن خلال أندرويد أوتو، يمكن للسائقين الوصول إلى تطبيقات الملاحة وتشغيل التطبيقات الصوتية وإجراء المكالمات الهاتفية وقراءة الرسائل النصية وإرسالها باستخدام الأوامر الصوتية.

وعند وصول Gemini إلى أندرويد أوتو، سيتمكن المستخدمون من التفاعل معه بالطريقة نفسها التي يمكن التفاعل بها معه في أماكن أخرى لتقديم إجابات ذكية مخصصة بقدرة تفوق ما يقدمه مساعد جوجل التقليدي.

ولم تصدر جوجل حتى الآن أي إعلان رسمي حول هذا الأمر، ولا يوجد إطار زمني محدد لإطلاق هذه الميزة، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك قريبًا بالنظر إلى السرعة التي تدمج بها جوجل Gemini في خدماتها وتطبيقاتها.

ومن الجدير بالذكر أن القدرات الكاملة للمحادثة الصوتية مع مساعد جوجل الذكي، التي تطلق عليها جوجل اسم Gemini Live، محصورة ضمن خطة Google One AI Premium، التي تتيحها جوجل في مقابل 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا.