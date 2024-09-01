المواقع الكبرى تمنع آبل من الوصول إلى محتواها

تواجه شركة آبل تحديات كبيرة في مجال تطوير تقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت العديد من المواقع الإلكترونية الكبرى بحجب وصول أدوات زحف الذكاء الاصطناعي التابعة لها إلى محتواها، مما يجبر آبل على الدخول في مفاوضات لإبرام اتفاقيات ترخيص.

ويأتي هذا في وقت تمكنت فيه شركات مثل جوجل من استخدام قوتها السوقية للضغط على أصحاب المواقع للسماح للذكاء الاصطناعي الخاص بها بالوصول إلى المحتوى، وإلا فإنهم قد يواجهون انخفاضًا في ظهورهم في نتائج البحث.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WIRED، فإن العديد من المنصات الكبرى، مثل فيسبوك وإنستاجرام وتمبلر ونيويورك تايمز وفايننشال تايمز وذا أتلانتيك وفوكس ميديا وشبكة يو إس إيه توداي وكوندي ناست، قد حظرت على أدوات تدريب الذكاء الاصطناعي التابعة لآبل الوصول إلى محتواها.

ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الجهات كانت قد عقدت بالفعل اتفاقيات مع شركة OpenAI لترخيص محتواها لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكانت آبل قد أطلقت حديثًا أداة زحف جديدة باسم “Applebot-Extended”، ويمكن لأصحاب المواقع حجبها عن طريق ملفات robots.txt، التي تتحكم في وصول زواحف محركات البحث وشركات الذكاء الاصطناعي.

وأظهر تحليل لألف موقع إلكتروني أن نحو 7% منها قد حظرت هذه الأداة. كما كشف تحليل آخر أن مئات المواقع الناطقة بالإنجليزية الموجودة في الولايات المتحدة حظرت أداة آبل الجديدة.

وتواجه سركة OpenAI على وجه التحديد معدلات حظر عالية لأدوات الزحف الخاصة بها. ومن أجل تجاوز تلك التحديات، تطوّر الشركة نماذج متطورة لإنتاج بيانات لتدريب النماذج الأخرى.