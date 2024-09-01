أنكر تعلن أصغر جهاز عرض بنظام Google TV

كشفت شركة أنكر عن جهاز العرض المحمول الجديد “نيبولا كابسول آير NEBULA Capsule Air”، الذي تدّعي أنه أصغر جهاز في فئته بنظام Google TV.

ويتميز الجهاز بأبعاد صغيرة قدرها 68 × 68 × 140 ملم، ووزن خفيف يصل إلى 650 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل مع السفر والتنقل.

ومع أنه صغير الحجم، لكنه يأتي مزودًا بنظام Google TV، مما يوفر وصولًا مباشرًا إلى مجموعة واسعة من التطبيقات الترفيهية والمحتوى، بالإضافة إلى التكامل مع الأجهزة المحمولة.

ويستخدم جهاز “نيبولا كابسول آير” تقنية عرض DLP 0.16 DMD لتقديم دقة قدرها 720 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 150 شمعة، مع قدرة على عرض الصور بحجم يصل إلى 100 إنش.

ويُعد هذا الجهاز مثاليًا للمشاهدة العادية في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة، إذ يوفر صورًا دقيقة وحيوية بفضل تغطيته نطاقًا لونيًا واسعًا.

ويحتوي الجهاز على بطارية سعتها 10,000 ميلي أمبير، توفر حتى ساعتين من التشغيل، ويمكن إعادة شحنها عبر منفذ USB-C، كما تقدّم الشركة حاملًا ثلاثيًا يحتوي على بطارية إضافية يمكن أن تمد عمر التشغيل إلى ساعتين إضافيتين.

ويعمل “نيبولا كابسول آير” بنظام التشغيل أندرويد 11، ويتضمن معالجًا رباعي النواة من نوع ARM Cortex-A53، ووحدة معالجة رسوميات G52MC1، وذاكرة عشوائية حجمها 2 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 16 جيجابايت.

ويدعم الجهاز الاتصال بشكات الواي فاي 5 والبلوتوث 5.1، ويعمل بمستوى ضوضاء أقل من 28 ديسيبل لضمان تجربة مشاهدة هادئة. كما يحتوي على منافذ HDMI 2.1 وUSB-C، بالإضافة إلى مكبر صوت مدمج، ويوفر أوضاع عرض متعددة تشمل العرض الأمامي والخلفي وعرض السقف.

وفيما يتعلق بجودة الصورة، يتميز “كابسول آير” بتقنية التركيز التلقائي في الوقت الفعلي وتصحيح الانحراف التلقائي للحصول على صور حادة وذات محاذاة جيدة.

وتقدّم أنكر ملحقات إضافية للجهاز، مثل قاعدة التثبيت المغناطيسية “Snap-On Base” للتثبيت على الحائط أو الرفوف، وحامل “Gimbal Stand” القابل للتعديل بزاوية قدرها 360 درجة، وحامل ثلاثي مع بطارية إضافية، وهو يوفر إمالة بزاوية قدرها 90 درجة.

ويبلغ سعر جهاز “نيبولا كابسول آير” 400 دولارٍ أمريكي، وهو متوفر حالياً في الولايات المتحدة، ولا يُعرف موعد توفر الجهاز في الأسواق الأخرى، وتُباع الملحقات الإضافية بنحو منفصل.