آبل تعتزم الكشف عن حواسيب ماك جديدة في نوفمبر

من المتوقع أن تعلن شركة آبل إصدارات جديدة من حواسيب ماك مزودة بمعالجات M4 في نوفمبر المقبل، وفقًا لما ذكره موقع MacRumors، نقلًا عن مصادر داخل الشركة.

وبحسب الموقع المتخصص في شؤون الشركة، فإن آبل ستطرح هذه الإصدارات الجديدة لعملائها للشراء في الشهر نفسه، مع احتمالية إقامة حدث خاص لإعلانها قبل الإطلاق كما فعلت مع الإصدارات الحالية.

وكانت الشائعات السابقة قد أشارت إلى أن آبل تخطط لإطلاق عدة إصدارات جديدة من حواسيب ماك مزودة بمعالجات M4 قبل نهاية العام الجاري.

وتشمل هذه الإصدارات حاسوب MacBook Pro بشاشة قياسها 14 إنشًا بمعالج M4، بالإضافة إلى إصدار آخر بمعالج M4 Pro. أما الإصدار الأغلى من MacBook Pro فسيكون بشاشة قياسها 16 إنشًا مع معالج M4 Max.

وتخطط آبل أيضًا لإطلاق حاسوب iMac جديد بمعالج M4، وحاسوب Mac mini المعاد تصميمه بمعالجات M4 و M4 Pro.

وباستثناء Mac mini الجديد، يُتوقع أن تقدّم هذه الأجهزة تحديثات طفيفة تركز على ترقية المعالجات، ولكنها قد تأتي مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت كحد أدنى لأول مرة من أجل دعم مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو أكبر.

ويُقال إن بعض هذه الأجهزة قد دخلت مرحلة الإنتاج الضخم، مما يتماشى مع تاريخ الإصدار المتوقع في نوفمبر.

وبالإضافة إلى حواسيب ماك، تستعد شركة آبل أيضًا لإعلان هواتف آيفون 16 المنتظرة ومنتجات أخرى وإطلاقها في شهر سبتمبر المقبل.