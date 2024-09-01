آبل تعتزم إطلاق نسخة رخيصة من لوحة مفاتيحها لأجهزة آيباد

تخطط شركة آبل لإطلاق نسخة منخفضة التكلفة من لوحة المفاتيح “ماجيك كيبورد” للإصدارات الأساسية من آيباد، ومن المتوقع أن تصل إلى الأسواق في منتصف عام 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتُعد “ماجيك كيبورد” إحدى الملحقات المميزة لأجهزة آيباد، ولكنها ما زالت باهظة الثمن ومقتصرة على إصدارات آيباد برو وآيباد آير فقط، وهذا يعني أن مالكي أجهزة آيباد الأساسية لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه اللوحة المتطورة.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن آبل تعمل حاليًا على تطوير نسخة منخفضة التكلفة من “ماجيك كيبورد” مخصصة لأجهزة آيباد الأساسية، ويُعتقد أن الموردين قد بدؤوا تجهيز المكونات الخاصة بهذه اللوحة، مما يشير إلى قرب إطلاقها في عام 2025.

وتحتوي النسخة الحالية من “ماجيك كيبورد” لجهاز آيباد برو على لوحة تحكم أكبر، ومفاتيح متنوعة، ومسند معدني لراحة اليد.

ومن المتوقع ألا تشمل النسخة المنخفضة التكلفة كافة هذه المزايا، ولكنها قد تحتوي على بعض الوظائف الأساسية دون مزايا إضافية.

ومن شأن لوحة المفاتيح الجديدة أن تكون ذات فائدة أيضًا لمستخدمي أجهزة آيباد آير، إذ قد تتيح لهم خيارًا بديلًا أقل تكلفة مقارنةً بالنسخة الحالية المخصصة لآيباد برو.

ومن الجدير بالذكر أن آبل توفر لأجهزة آيباد المختلفة قلمها الذكي بالعديد من الإصدارات، وهو متوافق تقريبًا مع كافة الإصدارات الحديثة من أجهزتها اللوحية، وهو يتيح للمستخدمين الرسم والكتابة وبعض الوظائف الأخرى.