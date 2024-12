Plaud تعلن دبوس ذكاء اصطناعي لتدوين محادثاتك

أعلنت شركة Plaud جهازها الجديد NotePin، وهو دبوس ذكاء اصطناعي جديد لتسجيل محادثاتك وتدوينها.

وقد يحل NotePin بعض المشكلات التي ابتليت بها المنتجات المنافسة من خلال الحد من النطاق. وتستطيع ارتداء NotePin بصفته قلادة أو ساعة يد أو دبوسًا أو تثبيته على شيء مثل طية صدر السترة.

ولا يُعد هذا الجهاز مساعدًا رقميًا من شأنه تبسيط كل جانب من جوانب الحياة الحديثة، بل إنه جهاز لتدوين الملاحظات، وإن كان مزودًا ببعض المزايا الإضافية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

ويسجل NotePin المحادثات تلقائيًا ويدونها، مما يجعله مفيدًا لرجال الأعمال الذين يحاولون إقامة علاقات في المؤتمرات، أو مندوبي المبيعات الذين يتتبعون العملاء المحتملين، أو أي شخص حريص على تذكر ما يحصل ضمن الاجتماعات.

ويستطيع جهاز Plaud تدوين وترجمة ما يصل إلى 59 لغة بفضل الذكاء الاصطناعي، مع إضافة لغات إضافية في المستقبل.

كما أنه يهتم بالسياق لتسمية كل متحدث بطريقة صحيحة وتنظيم المحادثة في شيء يشبه النص.

وتوجد ميزة تحليل الذكاء الاصطناعي التي تلخص كل شيء. ويمكن الوصول إلى هذه البيانات عبر نافذة الدردشة، حتى تتمكن من طرح أسئلة محددة بخصوص العشرات من المحادثات التي أجريتها أثناء ارتداء NotePin.

ويُعد NotePin صغير الحجم وخفيف الوزن، وتقول Plaud إنه يأتي بوزن بطارية AA تقريبًا. تقول الشركة إن بطارية الجهاز تدوم لمدة تصل إلى 20 ساعة من التسجيل المستمر.

ويسمح شكل الجهاز للمستخدمين بتثبيته في أي مكان تقريبًا، لذلك لن يكون واضحًا تمامًا مثل دبوس Humane AI.

وتقول Plaud إن خدمتها السحابية للتدوين والتلخيص مشفرة افتراضيًا، مع أن الجهاز نفسه ليس كذلك.

وفي حال فقد المستخدم الجهاز، فيمكن الوصول إلى أي تسجيلات مخزنة عبر الجهاز عند توصيله بالحاسوب.

وقللت الشركة من أهمية هذا الأمر لأن NotePin يستخدم موصل شحن خاص، كما يحتوي NotePin على ميزة Find My المدمجة التي تساعد في منع ضياعه.

وتأمل Plaud استخدام مجموعة التسجيلات يومًا ما من أجل إنشاء توأم رقمي لكل مستخدم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Plaud، ناثان هسو، “قد تستطيع يومًا ما استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج نفسك، أي إنشاء التوأم الرقمي الحقيقي”.

ويقول هسو إن هذا الحلم قد يستغرق عقودًا لتحقيقه، مما يجعله حلمًا واقعيًا، على عكس أحلام كل شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى الموجودة.

وتتوفر الطلبات الأولية الآن بسعر قدره 170 دولارًا. ويلزم اشتراك سنوي بقيمة قدرها 80 دولارًا إذا كنت تريد تسجيل أكثر من 300 دقيقة من الصوت شهريًا.

ويمنحك الاشتراك السنوي ما يصل إلى 1200 دقيقة شهريًا، إلى جانب مزايا إضافية، مثل العلامات التي تحدد المتحدثين المختلفين في التدوين.

يشار إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي Plaud لديها منتج آخر يسمى Note، وهو مسجل صوت نحيف مزود بروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT يمكن لصقه على الجزء الخلفي من هاتفك أو وضعه في جيب القميص لتسجيل محادثاتك وتدوينها وتلخيصها.

