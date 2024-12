OpenAI تعزز سيطرتك على المساعدين الذكيين

أصدرت OpenAI تحسينات تستهدف واجهة برمجة تطبيقات المساعدين Assistants API، مما يسهل التعامل مع الملفات عند بناء المساعدين الذكيين.

وتتعلق التحسينات بالبحث عن الملفات داخل المساعدين الذكيين، وتهدف إلى المساعدة في تحسين ردود وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتتيح هذه التحسينات ضبط كيفية اختيار الوكلاء للمعلومات المُستخدمة لتوليد الردود، من خلال فحص نتائج البحث عن الملفات وضبط سلوك كيفية تصنيف أداة البحث عن الملفات من أجل تغيير مدى أهمية النتائج قبل استخدامها لتوليد الردود.

وأطلقت OpenAI واجهة برمجة تطبيقات المساعدين Assistants API في شهر نوفمبر من عام 2023، ووصفتها الشركة بأنها خطوة صغيرة نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بالكامل.

وتتيح واجهة برمجة تطبيقات المساعدين Assistants API استخدام نماذج OpenAI الحالية مع تعليمات محددة عند بناء مساعدين لاستخدامات مختلفة.

كما تسمح باستخدام أدوات أخرى داخل منظومة OpenAI. وتتيح واجهة برمجة تطبيقات المساعدين Assistants API إنشاء مساعدين يمكنهم التحدث مع وكلاء آخرين.

وعند إطلاقها أول مرة، صرحت OpenAI بأن واجهة برمجة تطبيقات المساعدين Assistants API تبني مساعدين بحاجة إلى التوجيه – على عكس وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يؤدون المهام بطريقة مستقلة – مع أنها تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء ذكاء اصطناعي مستقل.

ويُعد وكلاء الذكاء الاصطناعي أحد الأهداف الكبيرة لشركات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتسعى تلك الشركات إلى تخليص البشر من المهام المملة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ويستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي ملء النماذج تلقائيًا أو أخذ المعلومات من مجموعة بيانات عندما يلاحظ أن الموظف البشري ينفذ أنشطة محددة، مثل التحدث إلى أحد العملاء.

وبغض النظر عن OpenAI، تقدم شركات أخرى منصات لتسهيل بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وعمدت جوجل في وقت سابق إلى فتح مصدر منصتها لوكيل الذكاء الاصطناعي Oscar. وفي الوقت نفسه، بدأت شركات، مثل Salesforce، بإصدار وكلاء مخصصين للمؤسسات.

ولا يزال مجال وكيل الذكاء الاصطناعي جديدًا نسبيًا وأمامه مجال كبير للتحسين، ومن هنا تأتي أهمية مزايا، مثل أدوات التحكم في البحث عن الملفات من OpenAI.

ولا توجد حتى الآن طريقة للتقييم الكامل لمدى دقة وكلاء الذكاء الاصطناعي الحاليين، وقد أظهرت بعض التقارير أن الاختبارات المعيارية تفتقر إلى بعض المقاييس.

We just rolled out enhanced controls for File Search in the Assistants API to help improve the relevance of your assistant’s responses. You can now inspect the search results returned by the tool and configure their rankings. https://t.co/MW9ehuLYiC

— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) August 29, 2024