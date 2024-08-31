OpenAI تدرس تغيير هيكلها المؤسسي لجذب المستثمرين

تدرس OpenAI تغيير هيكلها المؤسسي لكي تصبح جذابة للمستثمرين، وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز.

وفي خضم موجة من الأخبار بخصوص خطط التمويل، اختارت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة كريس ليهان بصفته نائبًا للرئيس للسياسة العالمية.

وشغل ليهان منصبًا مشابهًا في Airbnb وعمل في البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون بصفته محامٍ ومتحدث متخصص في أبحاث المعارضة.

وفي ظل بناء OpenAI لتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية، فإنها تخضع لضغط من المشرعين والهيئات التنظيمية وغيرهم في جميع أنحاء العالم لضمان عدم تسبب هذه التقنيات في أضرار جسيمة.

ويخشى بعض الباحثين من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تستخدم لنشر معلومات مضللة، أو تغذية الهجمات الإلكترونية أو حتى تدمير البشرية.

وقالت المتحدثة باسم OpenAI، ليز بورجوا، “أجرينا تغييرات على منظمة الشؤون العالمية لدينا بطريقة مشابهة لإجراء التغييرات في المجالات الأخرى من العمل لتوسيع نطاق تأثير الفرق المختلفة”.

وتتفاوض OpenAI على صفقة تمويل جديدة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بأكثر من 100 مليار دولار، وتقود الصفقة شركة الاستثمار Thrive Capital، التي تستثمر أكثر من مليار دولار.

وقد تشمل الصفقة أيضًا استثمارات من آبل ومايكروسوفت وإنفيديا. وبصفتها جزءًا من هذه المفاوضات، تدرس OpenAI تغيير هيكلها المؤسسي لكي تكون جذابة للمستثمرين.

وبدأت OpenAI في عام 2015 بصفتها منظمة غير ربحية. وفي الوقت الحالي، يحتفظ مجلس إدارة هذه المنظمة غير الربحية بالسيطرة على المنظمة، دون أي تدخلات رسمية من المستثمرين.

وفي شهر نوفمبر من عام 2023، أقال مجلس إدارة OpenAI الرئيس التنفيذي سام ألتمان، ولم يكن لدى المستثمرين وسيلة رسمية للضغط على الشركة.

وعاد ألتمان إلى منصبه بعد خمسة أيام بعد أن عرضت مايكروسوفت توظيف موظفي الشركة بالكامل.

وفي الأشهر التسعة التي تلت ذلك، وسعت OpenAI مجلس إدارتها ووظفت مسؤولين تنفيذيين مخضرمين من وادي السليكون.

وكان ليهان يعمل بصفته مستشارًا لشركة OpenAI منذ العام الماضي، ودعم ألتمان عندما كافح الرئيس التنفيذي للعودة إلى OpenAI في شهر نوفمبر من عام 2023.

ووظفت الشركة ليهان رسميًا هذا العام بصفته نائبًا للرئيس للأشغال العامة، وعمل في هذا المنصب إلى جانب نائبة الرئيس للشؤون العالمية في OpenAI، آنا ماكانجو.

وساعدت ماكانجو في تنظيم جولة عالمية لسام ألتمان في العام الماضي التقى خلالها بمجموعة من رؤساء الدول.

وانتقلت ماكانجو إلى منصب جديد بصفتها نائبة الرئيس للتأثير العالمي، إذ تقود الجهود لضمان إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة على نطاق واسع لجميع أنواع الأشخاص في جميع أنحاء العالم.