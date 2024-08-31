Hello Wonder تطور متصفحًا للأطفال يعمل بالذكاء الاصطناعي

طورت الشركة الناشئة Hello Wonder متصفحًا يعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء بيئة آمنة للأطفال للتعلم والاستكشاف.

ويمنح تطبيق الشركة الآباء تحكمًا كاملًا، مع السماح للأطفال بطرح الأسئلة على روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي والحصول على إجابات ومقاطع فيديو وتجارب تفاعلية آمنة.

وتعتقد الشركة الناشئة أن أدوات المحتوى الحالية، مثل يوتيوب كيدز، تركز على التفاعل ولا تمنح الآباء رؤى كافية بخصوص ما يستهلكه الأطفال، وهذه هي المشكلة التي شرعت الشركة في حلها.

وكثفت الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم جهودها لمحاولة زيادة سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى التدقيق، وتحاول طرح أدوات لحماية الأطفال بصفته إجراءً مضادًا.

وتتعلق القضية الأساسية بالتركيز على المحتوى الذي يظهر عبر شاشات الأطفال وكيفية جعله آمنًا.

وتتجه هذه الجهود نحو المراهقين، مع أن الأطفال الصغار يستخدمون أيضًا الأجهزة لاستهلاك المحتوى.

وجمعت Hello Wonder ما يصل إلى 2.1 مليون دولار من المستثمرين، وتأسست الشركة على يد سيث رافائيل، الذي قاد فرق النماذج الأولية للذكاء الاصطناعي في جوجل وساعد في بناء النسخة الأولى من Google Photos؛ وبريان باكوس، الذي عمل بصفته منتج ألعاب في أمازون وديزني و DreamWorks و NBCUniversal؛ ودانييل شيبلاكوف، وهو مصمم منتجات عمل على إرشادات Material Design لشركة جوجل.

واستفادت الشركة من نهج التعلم العملي والأنشطة القائمة على اهتمامات الأطفال، الأمر الذي دفعها إلى بناء بيئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجلب المحتوى من زوايا مختلفة من الإنترنت بطريقة آمنة.

وتسمح الشركة للآباء بالتحكم في نوع المحتوى – مقاطع الفيديو والألعاب والمواد من مواقع الويب – التي يستهلكها أطفالهم.

ويمكن للآباء الحصول على نصوص بخصوص جميع أنواع مقاطع الفيديو أو اختيار الحصول على ملخص يومي أو أسبوعي لاستهلاك أطفالهم.

كما يمكن للآباء إخبار الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة الوالدين باللغة الطبيعية بالمحتوى الذي يريدون لأطفالهم استهلاكه والمحتوى الذي لا يريدون لأطفالهم استهلاكه.

وإذا أرادت إحدى العائلات مساعدة طفلها في تعلم العزف على الكمان، فيمكنها إخبار Hello Wonder بذلك، وتبحث الأداة عن محتوى بخصوص تعلم العزف على الكمان وتضيفه.

ويستهدف تطبيق Hello Wonder الأطفال من سن الخامسة إلى العاشرة، ويتيح التفاعل مع جهات اتصال عائلية موثوقة من خلال الرسائل ومكالمات الفيديو داخل التطبيق.

ويحل Hello Wonder مشكلة اضطرار الأطفال إلى رؤية محتوى غير آمن من خلال إشراك الذكاء الاصطناعي وفحص المحتوى بحثًا عن الأمان قبل تقديمه للأطفال.

وبصفته متصفحًا، لا يقيد Hello Wonder الأطفال، بل إنهم أحرار في الاستكشاف مع مراقبة الذكاء الاصطناعي لهم، ويمكنهم استهلاك أي نوع من المحتوى طالما أنه يتناسب مع قيم الوالدين.

ولا تفرض الشركة رسومًا مقابل التطبيق في الوقت الحالي، مع أنها تعتزم تقديم خدمة اشتراك في المستقبل.

كما تختبر الشركة توسيع نطاق التطبيق ليشمل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة كروم بوك.