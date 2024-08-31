نينتندو تتوقف عن تقديم إصلاحات لجهاز New 3DS

أعلنت نينتندو أنها لن تتمكن من إصلاح أجهزة New 3DS المكسورة. ويأتي هذا الإعلان بعد ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن أطلقت الشركة الجهاز المحمول وشقيقه الأكبر، New 3DS XL، في أمريكا الشمالية.

وليس من المستغرب أن تنهي الشركة دعمها لأجهزة عمرها عقد من الزمان، مع أن السبب في هذه الحالة هو أن الشركة لم يعد لديها قطع غيار.

وقد انتشرت الأخبار في منشور مترجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فريق الدعم الياباني للشركة.

وفي شهر فبراير، قبل أشهر من توقف نينتندو عن تقديم خدمات الإصلاح لجهاز Wii U، كشفت شركة الألعاب اليابانية العملاقة أنها لن تتمكن من توفير عمليات إصلاح إلا لأجهزة 2DS و New 3DS و New 3DS XL لأنها تحتفظ بمخزون من الأجزاء الضرورية للأنظمة.

وأعلنت الشركة الآن أنها استنفدت مخزونها من قطع الغيار لجهاز New 3DS، مما أنهى دعمه بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونه.

ولن تقبل نينتندو إصلاحات لجهاز New 3DS منذ تاريخ 28 أغسطس، وفقًا لبيان حساب دعم العملاء الرسمي للشركة عبر إكس.

كما أن الدعم لإجراء إصلاحات رسمية لأجهزة 2DS و New 3DS XL يقترب من نهايته. وقالت نينتندو إنها ستتوقف عن تقديم إصلاحات لهذه الأجهزة المحمولة عندما تستنفد مخزونها من قطع الغيار.

وتوقفت نينتندو عن تصنيع خط 3DS بالكامل في عام 2020. وقد كان لأجهزة الألعاب المحمولة مسيرة طويلة ومؤثرة بصفتها الأجهزة المحمولة الرائدة لشركة الألعاب.

وباعت الشركة ما يصل إلى 9.94 ملايين وحدة من جهاز New 3DS و New 3DS XL على مستوى العالم في نهاية عام 2016، في حين وصلت مبيعات عائلة 3DS بالكامل إلى 75.94 مليون وحدة بحلول عام 2020.

وفي الوقت الحالي، لا يزال بإمكان العملاء في الولايات المتحدة الاستفادة من خدمة إصلاح نينتندو لأجهزة 3DS XL الحديثة.

ولا يزال بإمكان مالكي أجهزة New 3DS محاولة إجراء الإصلاحات بأنفسهم إذا تعطلت أجهزتهم المحمولة.

وتحتوي منصة الإصلاح الخارجية iFixit حاليًا على مخزون من قطع الغيار وأدلة الجهاز المحمول في قائمتها عبر الإنترنت.