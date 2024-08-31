كيف يمكن للطلاب استخدام Gemini للمساعدة في الدراسة؟

يساعد روبوت Gemini في كتابة النصوص وتلخيص المستندات، ويمكنه إنشاء الصور ومنح الأفكار الجديدة وغير ذلك الكثير، وتركز شركة جوجل في تعزيز قدرات روبوت الدردشة Gemini باستمرار، ومع بداية العام الدراسي قدمت جوجل مزايا جديدة مخصصة لمساعدة الطلاب في التعلم.

وسواء كنت طالبًا جامعيًا أو تدرس في المدرسة الإعدادية أو الثانوية يمكنك استخدام Gemini لمساعدتك في الدراسة والتحضير للامتحانات بعدة طرق مختلفة سنذكر منها ما يلي:

1- اطلب من Gemini مساعدتك في فهم المواد التعليمية:

يمكن لروبوت Gemini شرح الموضوعات التعليمية المختلفة بطريقة سهلة الفهم، واقتراح مقاطع فيديو تشرح الموضوع أو صور توضح بعض المفاهيم وهذا يعني أنه يمكنك أن تطلب منه شرح بعض المفاهيم غير الواضحة لك.

على سبيل المثال: إذا كنت تدرس عن مشكلة التضخم، فيمكنك كتابة المطالبة التالية للروبوت: اقترح مقطع فيديو يشرح التضخم. وسيشارك Gemini مقاطع فيديو مفيدة لمساعدتك في فهم الموضوع.

أو اكتب: اشرح لي التضخم بطريقة سهلة الفهم. وسيقدم لك الروبوت شرحًا يمكنك فهمه بسهولة، وإذا كنت تريد التعمق أكثر في نقطة معينة، فاطرح على Gemini سؤالًا يوضح ما المجال الذي تود التعمق فيه، أو انقر فوق الروابط التي أضافها الروبوت إلى الإجابة الأولى لتعرّف المزيد من المعلومات.

2- استخدم مدرب التعلم للحصول على إرشادات دراسية مخصصة:

يمكن لمشتركي Gemini Advanced الوصول إلى Gems وهي روبوتات مصممة خصوصًا للمساعدة في موضوعات محددة. ومن هذه الروبوتات مدرب التعلم (Learning coach) المُجهز سابقًا الذي يمكنه مساعدتك في إنشاء خطة تعليمية مخصصة لاحتياجاتك. على سبيل المثال: يمكنك اللجوء إلى مدرب التعلم وكتابة المطالبة التالية: أريد الاستعداد لاختبار منتصف الفصل الدراسي في علم الأحياء. هل يمكنك مساعدتي في مراجعة الموضوعات المتعلقة بقسم الخلايا وعلم الوراثة؟

ستتلقى خطة تعليمية مخصصة تغطي الموضوعات التي حددتها، وتوضح المفاهيم الأساسية في كل مجال، مع إمكانية إجراء التعديلات في الخطة أو طلب التعمق في موضوعات محددة.

3- تحميل المواد التعليمية للتحضير للامتحانات:

باستخدام Gemini Advanced، يمكنك تحميل ما يصل إلى 10 مستندات في المرة الواحدة مثل المنهج الدراسي أو ملاحظاتك التي دونتها في أثناء الفصل الدراسي، ثم اطلب من Gemini شرح المحتوى أو إنشاء دليل دراسي مخصص. وسيحلل روبوت Gemini المواد الخاصة بك لاستخلاص المفاهيم الرئيسية وتقديم أسئلة تدريبية بناءً على المادة التعليمية.

4- اختبر معلوماتك من خلال الاختبارات التفاعلية:

يمكن لروبوت Gemini اختبار معلوماتك من خلال تقديم اختبارات تدريبية تفاعلية، ويقدم لك ملاحظات وتلميحات إذا لم تتمكن من الإجابة عن أي سؤال بنحو صحيح. ولتجربة ذلك يمكنك أن تكتب المطالبة التالية لروبوت Gemini: اختبرني في مادة علم الأحياء..، ثم حدد موضوعًا معينًا في مادة الأحياء تود أن يختبرك الروبوت فيه.