كيفية استخدام مزية الذكاء الاصطناعي Add Me في هواتف Pixel 9

Add Me واحدة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من جوجل التي أضافتها إلى سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 9 لتسهيل تحرير الصور، وقد صُممت هذه المزية للمساعدة في التقاط صور جماعية تتضمن جميع الأشخاص حتى المصور.

وفي العام الماضي، قدمت جوجل مزية ذكاء اصطناعي مشابهة لهذه المزية وتُسمى Best Take، تسمح لك بالتقاط صور جماعية متعددة ودمجها في صورة واحدة يظهر فيها الجميع بأفضل حال، وتعمل Add Me بنحو مشابه فهي تركز في تحسين الصور الجماعية.

كيفية استخدام مزية Add Me في هواتف Pixel 9 الجديدة:

باستخدام مزية Add Me، يمكنك التقاط صورتين واحدة دون المصور وواحدة للمصور، وستستخدم هواتف Pixel 9 الذكاء الاصطناعي لإدماج الصورتين في صورة واحدة يظهر فيها الجميع.

يمكنك تجربة مزية Add Me في هاتفك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الكاميرا في واحد من هواتف Pixel 9 الجديدة. انتقل إلى وضع Add Me، ثم التقط الصورة الأولى للأشخاص الذين تود التقاط صورة جماعية معهم، ولكن يجب أن يكون المكان الذي تود أن تظهر فيه أنت في الصورة فارغًا عند التقاط الصورة الأولى. اطلب من شخص ما من الأشخاص الذين التقطت لهم الصورة الأولى أن يلتقط لك صورة وأنت تقف في المكان الفارغ في الصورة الأولى. بعد التقاط الصورة الثانية، ستدمج مزية Add Me الصورتين معًا في صورة واحدة تلقائيًا.

يوضح الفيديو التالي كيفية استخدام مزية Add Me:

مع أن مزية Add Me مبتكرة ومفيدة، فهي ليست مثالية. فهناك بعض الأمور التي ينبغي أن تضعها في الحسبان عند استخدامها إذا كنت تريد الحصول على نتائج فضلى.

إذ تعمل مزية Add Me بنحو أفضل مع الخلفيات الثابتة؛ لأنها تدمج صورتين معًا ويجب أن تكون الخلفية متماثلة في كلتا الصورتين. وقد لا تعمل جيدًا، إذا كانت الخلفية تتضمن الكثير من العناصر المتحركة مثل الشارع.

الأمر الآخر الذي ينبغي وضعه في الحسبان عند استخدام هذه المزية تجاه هاتف Pixel 9 عند التقاط الصور؛ إذ يجب أن تحافظ على زاوية التصوير نفسها عند التقاط كلتا الصورتين، فإذا التقطت الصورة الأولى من الزاوية اليُمنى، فيجب أيضًا التقاط الصورة الثانية من الزاوية نفسها.