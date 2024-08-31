شاومي تكشف عن هاتف Redmi 14C المنخفض الثمن

كشفت شركة شاومي عن أحدث هواتفها الذكية الاقتصادية Redmi 14C الذي يتميز بمواصفات جيدة وسعر مناسب لأصحاب الميزانيات المحدودة.

ويأتي الهاتف بعدة ألوان منها الأسود والبنفسجي والأخضر والأزرق، ويتوفر بأسعار تبدأ من 120 دولارًا أمريكيًا فقط، لذا فهو يُعد من الخيارات المميزة في هواتف الفئة الاقتصادية.

ويعمل هاتف Redmi 14C بمعالج MediaTek Helio G81 Ultra الثماني النواة مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 6 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت، ويحتوي على بطارية سعتها 5160 ميلي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا، لكن لا يوجد شاحن في علبة الشراء.

ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة قياسها 6.88 إنشات من نوع LCD بتردد يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، وهي حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق وتقنية Flicker Free التي تجعلها مثالية للاستخدام الطويل دون إجهاد العين.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، ويتضمن مجموعة من المزايا البرمجية لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو، مثل ميزة Soft-light Ring للإضاءة الطبيعية المتوازنة في الإضاءة المنخفضة.

وإلى جانب ذلك، يأتي الهاتف بمستشعر بصمة جانبي، ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم، ويتيح الهاتف زيادة مستوى الصوت بنسبة 150% لتوضيح المكالمات والوسائط والإشعارات عند الحاجة إلى ذلك.