سامسونج تسعى إلى الاستحواذ على أعمال نوكيا في مجال الشبكات

أفادت تقارير جديدة باحتمالية استحواذ شركة سامسونج على أعمال البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول التابعة لشركة نوكيا.

ووفقًا لهذه التقارير، فإن سامسونج تُجري حاليًا محادثات مع نوكيا بشأن تلك الصفقة المحتملة. وإذا تم هذا الاستحواذ، فمن المتوقع أن تصبح سامسونج شركة رئيسية في سوق البنية التحتية للشبكات على مستوى العالم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فقد أبدت سامسونج اهتمامًا بشراء قسم معدات الاتصالات لدى نوكيا التي واجهت صعوبات في المنافسة مع الشركات الكبرى مثل إريكسون وهواوي خلال السنوات الماضية، مما دفعها إلى مناقشة كافة الخيارات المتاحة مع مستشاريها، ومنها بيع أعمالها أو الاندماج مع إحدى الشركات المنافسة.

ولم تتخذ نوكيا قرارًا نهائيًا بعدُ، وتُقدر قيمة أعمال معدات الاتصالات التابعة لها بنحو 10 مليارات دولار، وقد أظهرت سامسونج اهتمامًا بالاستحواذ على هذه الأعمال لتعزيز وجودها في هذا القطاع، الذي يُعرف تقنيًا باسم شبكة الوصول الراديوي Radio Access Network أو RAN، والذي يساعد في ربط الهواتف الذكية ببقية البنية التحتية للاتصالات.

وتُعد شبكة الوصول الراديوي (RAN) جزءًا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات اللاسلكية لربط الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأي أجهزة متصلة مع بقية الشبكة الأساسية للاتصالات. وتتكون شبكة الوصول الراديوي من محطات القاعدة (Base Stations) والأبراج الخلوية وأجهزة الراديو التي توفر الاتصال اللاسلكي.

وتُعد “سامسونج نِتوركس” Samsung Networks، الذراع المتخصصة في البنية التحتية للشبكات لدى شركة سامسونج الأم، وهي إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال عالميًا، لكنها ما زالت بعيدة عن إريكسون وهواوي.

وإذا نجحت سامسونج في الاستحواذ على أعمال شبكات نوكيا، فإن حصة سامسونج في هذا القطاع ستقفز من 6.1% إلى ما يزيد على 25%، مما يجعلها الشركة الثانية الكبرى المزودة في قطاع الشبكات في العالم.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج تصنّع بالفعل محطات القاعدة الخاصة بشبكات الجيل الرابع والخامس (4G/5G)، بالإضافة إلى الرقاقات والأجهزة والمعدات الأساسية، وهي تزوّد شركات اتصالات مختلفة بمعداتها في دول مثل ألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.