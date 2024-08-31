حظر منصة إكس وتجميد أموال ستارلينك في البرازيل

أصدر القاضي ألكسندر دي مورايس، أحد قضاة المحكمة العليا في البرازيل، أمرًا يلزم مزودي خدمة الإنترنت في البلاد بحجب منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فإن هذا الأمر يأتي بعد رفض مالك المنصة، إيلون ماسك، تعيين ممثل قانوني لقضيته، والامتثال لأمر مورايس بإغلاق حسابات في منصة إكس عدّها القاضي مضرّة بالعملية الديمقراطية على حد وصفه.

ومنح القاضي مهلة لشركات الاتصالات والشركات التقنية الكبرى لإزالة تطبيق “إكس” من متاجر التطبيقات ومنصاتها، وسيكون أمام شركتي آبل وجوجل 5 أيام لإزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

وقد أكدّت وكالة الاتصالات البرازيلية “Anatel” أنها تلقت الأمر، وأن أمام مزودي خدمة الإنترنت في البلاد 24 ساعة فقط للامتثال للأمر.

ولا يقتصر أمر القاضي مورايس على حجب وصول البلاد إلى منصة إكس، بل يتعداه ليجعل استخدام التطبيق عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) جريمة، ومن يُضبط متلبسًا باستخدام إكس عبر VPN قد يضطر إلى دفع غرامة يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي (نحو 8,900 دولارٍ أمريكي).

وجمّد القاضي مورايس أيضًا الحسابات البنكية البرازيلية لخدمة الإنترنت “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك في محاولة لزيادة الضغط على ماسك للامتثال لأمر المحكمة.

وتواجه إكس غرامات غير مدفوعة يبلغ قدرها 3 ملايين دولار أمريكي في البرازيل.

وقد عبّرت “ستارلينك” عن استيائها من القرار متعهدةً بمقاومة الحكم، بل هدّدت بجعل خدماتها مجانية للعملاء لتجاوز أمر القاضي.

وكانت الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2022 بين الرئيس السابق جايير بولسونارو والمنافس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا قد شهدت محاولات مكثفة لتقديم معلومات مضللة للناخبين. وقد كان القاضي مورايس حتى وقت قريب رئيسًا للمحكمة العليا للانتخابات في البلاد، مما منحه سلطة إصدار أوامر بإزالة المحتوى الذي ينتهك الأوامر القضائية.

وكان القاضي قد أصدر سابقًا أمرًا مشابهًا بحجب تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام لعدم تجميد الحسابات المخالفة، ثم رُفع الحظر لاحقًا بعد إزالتها.

ومن جانبه، وصف ماسك أوامر مورايس بإيقاف الحسابات التي يُزعم أنها تنشر المعلومات المضللة في إكس بأنها “أوامر قمعية”، كما أمر في وقتٍ سابق من هذا الشهر بإغلاق مكتب إكس في البرازيل بحجة حماية سلامة الموظفين، وأعرب عن رفضه المستمر للامتثال للمحكمة.