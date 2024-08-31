جوجل تطرح ضمانات إضافية لمنتجات الذكاء الاصطناعي

تستعد جوجل للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة من خلال طرح ضمانات إضافية لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت الشركة إنها تضيف حواجز حماية متعلقة بالانتخابات إلى محرك البحث ويوتيوب ومتجر تطبيقات أندرويد ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة سابقًا تقييد استعلامات جيمني Gemini المتعلقة بالانتخابات، مع أنها تطبق الآن قيودًا إضافية على منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.

وتطبق جوجل هذه الضمانات على إجابات البحث بالذكاء الاصطناعي AI Overviews، وملخصات يوتيوب المولدة بالذكاء الاصطناعي للدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة المخصصة مع التعليمات التي أنشأها المستخدم Gems وتوليد الصور في جيمني Gemini.

وبصفتها جزءًا من القيود، لن تستجيب منتجات الذكاء الاصطناعي هذه للموضوعات المتعلقة بالانتخابات.

ونظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية حديثة نسبيًا، فإن جوجل تعترف بأنها عرضة لارتكاب الأخطاء، ولهذا السبب تقيد المزايا لمنع المعلومات المضللة بخصوص الانتخابات.

وكتبت نائبة رئيس الثقة والسلامة في جوجل، لوري ريتشاردسون، في تدوينة: “يعتمد مستخدمونا علينا لتقديم معلومات موثوقة ومحدثة بخصوص مواضيع، مثل المرشحين الحاليين وعمليات التصويت ونتائج الانتخابات، فيما يتعلق بالانتخابات الفيدرالية والانتخابات على مستوى الولاية، وقد ترتكب هذه التكنولوجيا الجديدة أخطاء أثناء التعلم أو عند ظهور الأخبار”.

وكانت المعلومات المضللة بمنزلة مشكلة كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن المتوقع أن تزداد مشكلة المعلومات المضللة خلال انتخابات عام 2024، وتحاول جوجل التغلب على المشكلة من خلال التغييرات الجديدة.

كما أعلنت جوجل حصول محرك بحثها على ميزة تساعد الأشخاص في جميع أنحاء البلاد في العثور على معلومات بخصوص التسجيل للتصويت، بطريقة مشابهة لما حدث في الانتخابات السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يرى المستخدمون مزايا جديدة عبر يوتيوب تساعدهم في العثور على معلومات موثوقة بخصوص المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبدأ منصة الفيديو بعرض تذكيرات بخصوص مكان التصويت وكيفية التصويت.

ومن أجل مساعدة الأشخاص في العثور على معلومات موثوقة عن الانتخابات، أطلق متجر جوجل بلاي شارة جديدة تُعرض عبر التطبيقات من الوكالات الحكومية الرسمية.