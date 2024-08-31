جوجل تسمح بالتنزيلات المتزامنة عبر متجرها للتطبيقات

تسمح جوجل الآن لمستخدمي متجرها للتطبيقات بتنزيل عدة تطبيقات أندرويد وتثبيتها وتحديثها في وقت واحد.

وفي السابق، إذا حاولت تشغيل جميع التحديثات يدويًا، فإن المتجر كان يعالج تطبيقًا واحدًا فقط في كل مرة.

ويُعد متجر جوجل بلاي بمنزلة المتجر الموثوق لتطبيقات أندرويد، مع أنه يعاني قيودًا عديدة. وتتراوح هذه القيود ما بين تحميل التطبيقات المليئة بالبرامج الضارة من حين لآخر والإزعاجات الوظيفية، مثل الإعلانات.

وكانت إحدى شكاوى المستخدمين الكبرى على مر السنين هي عدم قدرة متجر جوجل على تحديث عدة تطبيقات في وقت واحد.

وفي شهر أبريل من هذا العام، منحت جوجل الجميع القدرة على تثبيت عدة تطبيقات جديدة اكتشفوها عبر المتجر في وقت واحد.

وقد لا تبدو مسألة عدم القدرة على تحديث عدة تطبيقات في وقت واحد مهمة حتى تضطر إلى إعداد هاتف جديد وتثبيت جميع التطبيقات مرة أخرى، أو تنزيل عدة تطبيقات مرتبطة بالعمل معًا.

وفي السابق، لم يكن متجر جوجل يبدأ بتنزيل تحديث التطبيق التالي إلا بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق الحالي.

واختبرت جوجل تحديثات التطبيقات المتزامنة لمتجرها سابقًا، بدءًا من عام 2019 وحتى شهر مارس الماضي.

ويدعم متجر جوجل الآن التنزيلات المتزامنة، وهي ميزة مفيدة في ظل تثبيت مئات التطبيقات عبر معظم أجهزة أندرويد.

وأصبح بإمكانك الآن تحديث ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، وهو العدد نفسه الذي يسمح به متجر تطبيقات آبل أيضًا.

وينطبق هذا الحد أيضًا على عمليات تثبيت التطبيقات الجديدة، التي لم يكن بإمكانك في السابق سوى تنفيذ مهمتين متزامنتين.

ولم تعلن جوجل جدولًا زمنيًا لإطلاق الميزة أو إشارة إلى وصولها إلى أي جهاز محدد، مع أن رؤية الميزة عبر أجهزة متعددة تشير إلى أنها تُطرح بصفتها تغييرًا من جانب الخادم على نطاق واسع.

وتتيح هذه الميزة تنزيل عدة تطبيقات وتثبيتها في وقت واحد، مما يقلل الوقت المستغرق للحفاظ على تحديث تطبيقاتك وينهي الحاجة إلى الانتظار والتحديثات اليدوية.