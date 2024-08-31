تيك توك تتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى

أعلنت منصة تيك توك إطلاق ميزة جديدة تُدعى “إدارة المواضيع Manage Topics“، وهي تهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي يظهر في قسم “لكَ For You” داخل التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة بدأت بالتوفر للمستخدمين في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تتوفر للمستخدمين في المزيد من الدول خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتيح هذه الأداة للمستخدمين تخصيص تجربتهم في تيك توك بنحو أكبر من خلال تحديد المواضيع التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال الإعدادات، ثم اختيار “تفضيلات المحتوى Content Preferences”، والنقر على خيار “إدارة المواضيع”.

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم تعديل تفضيلاته لمواضيع مختلفة مثل الرياضة والسفر والكوميديا والشؤون الجارية والطعام وغيرها عن طريق تحريك المؤشر لضبط كمية المحتوى الذي يرغب في مشاهدته أو تجنبه في قسم “لكَ For You”.

وإذا كان المستخدم غير متحقق من نوعية مقاطع الفيديو التي تندرج تحت موضوع معين، يمكنه الضغط على زر “المعلومات” بجانب الموضوع للحصول على توضيحات إضافية. على سبيل المثال: أوضحت تيك توك أن موضوع “الفنون الإبداعية” يشمل محتوى يخص الرسم والتصميم الجرافيكي ودروسًا تعليمية مرتبطة بالفنون.

وتؤكد تيك توك أن هذه الاختيارات تؤثر في المحتوى الذي يظهر من الحسابات التي يتابعها المستخدم، كما أشارت الشركة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يخصص التطبيق المحتوى بناءً على تفضيلات المستخدم، لذا يجب عدم توقع تغيير فوري في المحتوى.

يُذكر أن تيك توك قد قدّمت العام الماضي ميزة تُمكّن المستخدمين من إعادة ضبط خوارزمية التطبيق لتجديد المحتوى المعروض في قسم “لكَ” بما يتناسب مع اهتماماتهم، لكن الميزة الجديدة توفر نهجًا أكثر تركيزًا في تخصيص ما يظهر للمستخدمين على المنصة، دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

ويمكن للمستخدمين النقر على زر “غير مهتم” عند مشاهدة فيديو معين لإبلاغ الخوارزمية بعدم رغبتهم في مشاهدة مثل هذا النوع من المحتوى، لكن الميزة الجديدة تتيح الآن إمكانية تحديد هذه التفضيلات مباشرة من الإعدادات، مما يغني كذلك عن الحاجة إلى إدخال كلمات دلالية أو وسوم لحجب المحتوى يدويًا.