بلوسكاي تستفيد من حظر إكس في البرازيل

يتجه المستخدمون البرازيليون إلى الشبكة الاجتماعية البديلة بلوسكاي بأعداد كبيرة بعد حظر إكس في البرازيل بأمر قضائي من المحكمة العليا.

وجاء حظر إكس، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد توجيه من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.

ونُفذ الحظر بعد فشل ماسك في تعيين ممثل قانوني جديد للمنصة في البرازيل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلق ماسك مكاتب إكس في البرازيل بسبب تهديدات من القاضي دي مورايس باعتقال الممثل القانوني للشركة لعدم الامتثال لأوامر الرقابة.

وأدى هذا القرار إلى تحول المستخدمين البرازيليين إلى بلوسكاي. وقال حساب المنصة الرسمي في منشور: “المستخدمون البرازيليون يسجلون مستويات قياسية جديدة للنشاط عبر المنصة”.

وأقر مطور بلوسكاي، بول فرازي، بالزيادة غير المسبوقة في حركة المرور بعد حظر إكس، وقال في منشور: “نواجه بعض الانقطاعات ومشكلات الأداء. لم نشهد حركة مرور مثل هذه من قبل”.

ويبدو تطبيق بلوسكاي مشابهًا لتطبيق إكس ويعمل بالطريقة نفسها، مع أن بلوسكاي منصة تواصل اجتماعي غير مركزية مبنية على بروتوكول AT الذي طورته المنصة أيضًا.

وفي منشور حديث، يقول فرازي إن المنصة تشهد ما يصل إلى 1000 حدث في الثانية – وهو إنجاز جديد – عبر مركز بيانات المنصة.

ونشأت بلوسكاي من خلال مبادرة تابعة لمنصة تويتر، مع أنها أصبحت مستقلة فيما بعد. وتتمثل مهمتها الأساسية في إنشاء تجربة مفتوحة وخاضعة لسيطرة المستخدم من خلال تطوير بروتوكول النقل الموثق AT Protocol.

ويسمح هذا البروتوكول لشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة بالتواصل، مما يتيح للمستخدمين إدارة بياناتهم وتفضيلات المحتوى عبر منصات مختلفة.

وعلى عكس وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية، تؤكد بلوسكاي خصوصية المستخدم وملكية البيانات والتحكم في الخوارزميات.

ويُنظر إلى المنصة بصفتها بديلًا محتملًا لوسائل التواصل الاجتماعي المركزية، إذ تعالج المخاوف المتزايدة فيما يتعلق بالخصوصية وتعديل المحتوى.

Brazil, you’re setting new all-time-highs for activity on Bluesky! 🥇

Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky! 🥇

— Bluesky (@bsky.app) Aug 30, 2024 at 11:56 PM