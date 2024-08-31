الطباعة الثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. ثورة في مجال طباعة الأعضاء البشرية

يحرز الذكاء الاصطناعي تقدمًا استثنائيًا في القطاع الطبي، وقد أثبت قدرته آخرًا على طباعة الأعضاء البشرية بكفاءة غير مسبوقة، فقد طوّر باحثون في جامعة ولاية واشنطن تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم Bayesian Optimisation يمكنها تحسين سرعة وكفاءة الطباعة الثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Advanced Materials Technologies، فإن هذه التقنية تتيح استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد بسلاسة ودقة عالية لإنتاج التصاميم المعقدة مثل: الأعضاء الاصطناعية وأجهزة الاستشعار الحيوية القابلة للارتداء، كما تسمح هذه التقنية أيضًا باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لبناء بعض الهياكل المعقدة.

وكجزء من الدراسة، دُرّبت هذه التقنية على تحديد أفضل الإصدارات لنماذج أعضاء الكلى والبروستات وطباعتها لاحقًا، ولقد طُبعت 60 نسخة مُحسنة من هذه الأعضاء بفضل هذه التقنية.

ما الذي تفعله تقنية Bayesian Optimisation بالضبط؟

يقال إن هذه التقنية تحقق التوازن بين الدقة الهندسية والكثافة ووقت الطباعة لإنشاء النماذج الثلاثية الأبعاد لأعضاء بشرية تبدو كأنها حقيقية، وكما ذكرنا سابقًا طُبعت إصدارات محسّنة من نماذج الأعضاء كجزء من الدراسة، وأكد الباحثون أن هذه التقنية تقلل الوقت والمواد اللازمة لضبط إعدادات الطباعة الثلاثية الأبعاد المثالية للنماذج المعقدة.

وإذا طُبقت هذه التقنية، يمكن استخدام النماذج البشرية المطبوعة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد في تدريب الجراحين أيضًا، لكن يجب أن تشمل هذه النماذج جميع الخواص الميكانيكية والفيزيائية للأعضاء البشرية الحقيقية كالأوردة والشرايين.

ما التحديات التي تعالجها هذه التقنية؟

حتى مع تزايد استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد آخرًا فإن من التحديات البارزة في هذا المجال كيفية ضبط الإعدادات الصحيحة لمشاريع الطباعة المختلفة؛ إذ تتطلب هذه المهمة الدقة العالية في اختيار المواد المناسبة، وضبط كثافة المواد وغير ذلك.

وتعالج هذه التقنية المبتكرة العديد من التحديات التي يواجهها مجال الطباعة الحيوية بالطرق التالية:

تحسين الكفاءة: تحسن تقنية الذكاء الاصطناعي كفاءة عملية الطباعة بنحو كبير؛ مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف.

تحسن تقنية الذكاء الاصطناعي كفاءة عملية الطباعة بنحو كبير؛ مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف. تحسين الدقة: من خلال الموازنة بين الدقة الهندسية والكثافة ووقت الطباعة، تساعد التقنية الجديدة في طباعة نماذج أعضاء أقرب ما يمكن للأعضاء البشرية الحقيقية.

من خلال الموازنة بين الدقة الهندسية والكثافة ووقت الطباعة، تساعد التقنية الجديدة في طباعة نماذج أعضاء أقرب ما يمكن للأعضاء البشرية الحقيقية. القدرة على التكيف: يمكن ضبط تقنية الذكاء الاصطناعي بسهولة لطباعة أعضاء مختلفة.

ما المجالات الأخرى التي يمكن استخدام هذه التقنية فيها غير المجال الطبي؟

مع أن هذه التقنية تركز بنحو أساسي في تطوير الطباعة الحيوية، فإن استخداماتها تمتد إلى ما هو أبعد من المجال الطبي، إذ يمكن تطوير هذه التقنية لاستخدامها في مجالات أخرى، منها:

تصنيع الإلكترونيات.

تصميم أجهزة الاستشعار الحيوية القابلة للارتداء.

إنتاج نماذج أولية للسيارات والطائرات.

ما التحديات المرتبطة باستخدام هذه التقنية؟

حتى مع التقدم الكبير في مجال الطباعة الحيوية، ما تزال هناك العديد من العقبات المرتبطة بطباعة أعضاء بشرية وظيفية بالكامل:

تعقيد الأعضاء: وهذا يعيق القدرة على محاكاة الشبكات المعقدة للأوردة والشرايين.

مطابقة الخصائص الفيزيائية: إذ يجب ضمان أن الأعضاء المطبوعة تمتلك الخصائص الميكانيكية والفيزيائية نفسها التي تمتلكها الأعضاء البشرية الحقيقية.

لمحة عن مستقبل الرعاية الصحية

يمثل هذا الابتكار في جامعة ولاية واشنطن خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وتكامله مع تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، قد نشهد ثورة في زراعة الأعضاء البشرية.

وحتى مع وجود بعض العقبات والتحديات في الوقت الحالي التي تمنع طباعة الأعضاء البشرية الكاملة والمطابقة للأعضاء الحقيقية في خواصها، تقدم هذه التقنية الأمل لملايين الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء ويفتح المجال لتطوير الرعاية الصحية بنحو غير مسبوق.