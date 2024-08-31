إنتل تفكر في تقسيم نفسها بعد عام كارثي

تواجه شركة “إنتل” تحديات غير مسبوقة بعد عام 2024 الذي كان مليئًا بالخسائر والمشكلات التقنية، وقد أفادت تقارير صحفية بأن الشركة تفكر جديًا في تقسيم نفسها إلى وحدتين بعد خسارة مالية بلغت 39 مليار دولار نتيجة انهيار أسهمها خلال 24 ساعة فقط في وقتٍ سابق من العام الجاري، وهو ما أثار شكوكًا حول مستقبل الشركة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، تدرس “إنتل” الآن إمكانية تقسيم أصولها إلى مجموعتين رئيسيتين؛ الأولى ستكون مسؤولة عن تصميم الرقاقات الإلكترونية، في حين تتولى الثانية عملية إنتاجها. وإذا نُفّذ هذا الانقسام، فقد تتمكن وحدة الإنتاج من تقديم خدماتها لشركات أخرى، مما يفتح أمامها أبوابًا جديدة للأعمال.

ولم تتخذ إنتل قرارًا نهائيًا بعدُ، إذ ما زالت هناك خيارات أخرى لتوفير التكاليف قبل اللجوء إلى هذا القرار الجذري. على سبيل المثال: يمكن للشركة تقليص تمويل مشاريعها التوسعية، وهو إجراء يمكن أن يوفر بعض الأموال بنحو سريع. ومع ذلك، فإن استمرار الأداء السيئ قد يدفع “إنتل” إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة لضمان بقائها في السوق.

ومن المتوقع أن تعقد الشركة اجتماعًا لمجلس إدارتها في شهر سبتمبر المقبل بحضور مستشاريها الماليين من مؤسستي “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس”، وستُناقش خلال الاجتماع الخيارات المتاحة لإنقاذ “إنتل”، ومن المحتمل أن تشهد الشركة تغييرات كبيرة بعد هذا الاجتماع.

وكانت شركة إنتل قد أعلنت سابقًا عزمها خفض قوتها العاملة بنحو 15%، وهو ما يعني تسريح نحو 19 ألف موظف من موظفيها البالغ عددهم 125 ألف موظف، وذلك من أجل توفير 10 مليارات دولارات من النفقات.