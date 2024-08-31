إطلاق حواسيب كوبايلوت بلس قريبًا بأسعار مُخفّضة

أفادت تسريبات جديدة بقدوم حواسيب محمولة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة “كوبايلوت بلس Copilot+ PC” بأسعار مُخفّضة الثمن نسبيًا.

وكانت مايكروسوفت، بالتعاون مع كوالكوم وشركاء آخرين، قد أعلنت إطلاق أولى أجهزة Copilot+ PC بمعالجات Snapdragon X في يونيو الماضي.

وتظل تلك الأجهزة مرتفعة السعر، إذ تبدأ أسعارها من 1000 دولار أمريكي، وإن كانت الشركات تحاول جذب العملاء بطرح تخفيضات إضافية عند البيع.

وأشارت التسريبات الجديدة إلى أن كوالكوم تعتزم الكشف عن شريحة جديدة بسعر أرخص من أجل تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي في حواسيب Copilot+ PC القادمة.

ومن المتوقع أن يُكشف عن حواسيب جديدة ضمن هذه المبادرة بأسعار تقل عن 1000 دولارٍ أمريكي في معرض IFA 2024 الذي سيُقام في برلين في شهر سبتمبر، ويُنتظر ظهور أجهزة Copilot+ PC بأشكال مختلفة وبأسعار قد تبدأ من 800 دولارٍ أمريكي.

ويُقال إن تلك الأجهزة المنتظرة قد تأتي مع قدرات أقل فيما يتعلق بأداء معالج الرسومات وسرعة المعالج. ومع ذلك، ستتمتع هذه الأجهزة بوحدة المعالجة العصبية NPU نفسها للمهام الذكية، وكفاءة طاقة عالية، ودعم الاتصال بما يصل إلى 3 شاشات خارجية بدقة قدرها 4K، بالإضافة إلى كافة مزايا أجهزة Copilot+ PC الأخرى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز.

وتحاول مايكروسوفت مع كوالكوم وباقي الشركات المصنعة للحواسيب طرح حواسيب محمولة من نوع جديد مع التركيز على الأداء وعمر البطارية الطويل ودعم مهام الذكاء الاصطناعي لمنافسة حواسيب آبل ماك بوك الحديثة.