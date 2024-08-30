Zeekr تنافس تسلا عبر سيارة كهربائية عائلية

كشفت Zeekr، وهي الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية المدعومة من شركة جيلي Geely، رسميًا عن أحدث عروضها، وهي سيارة الدفع الرباعي ذات الخمسة مقاعد 7X.

وقد ظهر هذا النموذج الجديد، الذي يستهدف سوق السيارات العائلية، أول مرة في معرض تشنغدو للسيارات، ومن المقرر أن يصل إلى الطرق الصينية بحلول نهاية شهر سبتمبر، ومن المتوقع تسليمه عالميًا في وقت ما من العام المقبل.

وتتوفر سيارة Zeekr 7X بإصدارين، أحدهما بمحرك واحد والآخر بمحركين. وتتميز جميع الإصدارات بمحرك كهربائي من كربيد السيليكون بقوة قدرها 310 كيلوواط عبر المحور الخلفي، في حين تضيف الإصدارات ذات المحركين محركًا بقوة قدرها 165 كيلوواطًا عبر المحور الأمامي، مما يتيح لسيارة 7X التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 3.8 ثوان.

وطورت هذه الشركة سيارة الدفع الرباعي بالاعتماد على منصة عالية الجهد بقوة قدرها 800 فولط، ويتوفر خياران للبطارية، هما بطارية بقوة قدرها 75 كيلوواط، بمدى قدره 605 كم وبطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط بمدى قدره 780 كم.

وتدعي Zeekr أن البطارية التي تأتي بقوة قدرها 75 كيلوواط توفر أسرع شحن في العالم، إذ تنتقل من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال أقل من 11 دقيقة.

وتوضع 7X بصفتها منافسة مباشرة لسيارة Model Y من تسلا، بسعر يبدأ من 30350 يورو.

وبنيت 7X عبر منصة SEA المملوكة لشركة جيلي، وهي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم، وتأتي بأبعاد قدرها 4825 ملم × 1930 ملم × 1656 ملم مع قاعدة عجلات قدرها 2925 ملم.

وبغض النظر عن كونها أصغر قليلًا من بعض السيارات المنافسة، مثل Nio ES6 و Xpeng G9، تدعي Zeekr أن 7X توفر مقصورة من أكثر المقصورات اتساعًا في فئتها.

ويُطلق على لغة تصميم السيارة اسم “الطاقة المخفية”، وتتميز بواجهة أمامية انسيابية مع شاشة LCD التفاعلية Zeekr Stargate القادرة على عرض الرسائل والصور.

وتتميز مقصورة 7X بشاشة معلومات ترفيهية عائمة وشاشة عدادات من نوع LCD وشريحة Qualcomm Snapdragon 8295 التي تشغل النظام.

ويستمتع الركاب الخلفيون بطاولات الطعام على غرار الطائرات، وتحصل النماذج ذات المواصفات العليا على شاشات ترفيهية خلفية ومقاعد مدفأة ومهوّاة.

وتتضمن المزايا الأخرى مجموعة أجهزة استشعار تتميز بمعالجات Nvidia Orin-X، وأجهزة ليدار LiDAR، وكاميرات عالية الدقة، ورادارات الموجات المليمترية التي تدعم وظائف القيادة الذكية المتقدمة.

وتقدم المقصورة الداخلية ما يصل إلى 32 حجرة تخزين وصندوقًا خلفيًا كبيرًا بسعة قدرها 616 لترًا.

وبفضل أسعارها التنافسية ومساحتها الداخلية الفسيحة وتقنيتها المتقدمة وأدائها، فمن المؤكد أن Zeekr 7X قد تحدث تأثيرًا كبيرًا في سوق سيارات الدفع الرباعي الكهربائية السريعة النمو، سواء في الصين أو على مستوى العالم.